【逃犯條例】屢遭官媒批「禍港四人組」　陳方安生：行徑無恥

新華社、中央政法委等近日屢發文章，批評壹傳媒創辦人黎智英、前政務司司長陳方安生、民主黨創黨主席李柱銘及民主黨前立法會議員何俊仁為「禍港四人幫」。 陳方安生昨日（20日）透過發言人回應，強烈譴責最近中央宣傳機器對她及其他主要民主派人士發動的抹黑行動，直言這些騷擾、恐嚇她和其家人的無恥行徑，是企圖把特首林鄭月娥及其管治團隊造成近期的社會動盪不安的主要責任轉嫁給他們。

陳方安生認為，抹黑行動對能夠分辨真相及謊言的香港人來說，根本起不到任何作用。（資料圖片）

陳太指，特區政府恣意壓制社會上大部份以和平及真誠方式表達對修訂逃犯條例的焦慮，是嚴重錯判民情，又頑固地拒絕正面回應示威者的訴求，卻沒有人要問責，正是造成目前危機的成因，「而不是他們荒唐的指責，說成是由本地民主派陣營的領袖勾結『外國勢力』煽動而成」。

陳太又指，這些抹黑行動對有主見及能夠辨別真相、謊言以及假新聞的香港人，根本起不到任何作用，香港人同時也很清楚知道，可真正信賴哪些人去捍衛他們的價值觀及自由，這是「一國兩制」的基礎。她表示，在香港這個國際城市，外國也是真正持份者，他們關注香港情況，「而我們一定會繼續無懼無私、真誠而直接地向他們解說」。