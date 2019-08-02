【逃犯條例】陳方安生籲警隊顧大局　質疑公務員事務局聲明是威迫

因逃犯條例風波觸發的示威行動不斷擴大，繼港人母親、銀髮族、民陣等後，今晚有公務員在中環遮打花園（2日）發起集會和參與罷工，要求港府回應民間「五大訴求」，但有聲音認為他們應該保持「政治中立」。曾為港府第二把交椅、統領全體公務員的前政務司司長陳方安生出席活動後指，公務員固然要保持中立，但要想想是誰先破壞公務員的中立；她又稱，對現時警隊失信於民感到可惜、遺憾、傷感和悲痛，希望警隊可以顧全大局，支持成立獨立調查委員會徹查事件。

（方家遠攝）

修訂《逃犯條例》風波持續不斷， 社會各階層都有表達聲音，包括要求特首林鄭月娥正式撤回修例及成立獨立調查委員會徹查事件等。有公務員於今晚發起集會和參與罷工，前政務司司長陳方安生出集活動後表示說，公務員固然要保持中立，但要想想誰先破壞公務員的中立；至於公務員罷工與否，則是他們自己的決定。

陳方安生質疑，昨天公務員事務局發出的嚴正聲明，是想威迫公務員不要參與集會，但她引述《基本法》指出，只有政務主任、新聞官、主要官員及紀律部隊不得參與集會，其他公務員均享有集會權利，利用下班時間參與，故不能說是損害政治中立。對於有傳言指，出席集會的公務員會被「記名」，陳呼籲當局不要秋後算帳，因今日的集會和平理性，只想政府聆聽民意。

陳方安生又強調，警隊的敵人不是市民，希望警隊能顧全大局，支持成立獨立調查委員會；她又提及政務司司長張建宗在元朗白衣人無差別打市民後，向市民道歉，但之後遭警隊協會譴責和要求他下台，陳質疑「特首林鄭月娥及警務處處長盧偉聰有無幫佢講過一句公道說話」？