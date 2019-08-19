【逃犯條例】梁振英連發七帖評傳媒　引政法委轉載「禍港四人幫」

前特首梁振英放棄連任、晉身國家領導人之列後，對香港傳媒的關注度有增無減，單在今日（19日）早上，已在其facebook個人專頁連發七帖，點評各大傳媒的新聞內容，由早上8時49分開始，已為《蘋果日報》點算廣告數量，另外有四帖點評《蘋果日報》的內容，又引述商業電台在零晨三時報道《環球時報》記者付國豪的消息。 至於最新近的一個帖文，則是指「中共中央政法委員會昨天下午3:48在官方網站發表文章批判黎智英、李柱銘、陳方安生和何俊仁等四人」，又質疑多家傳媒包括《香港01》沒有報道這件「極有新聞價值的事」。但《香港01》翻查資料，有關文章源頭應非來自中央政法委，而是人民日報公眾號在上周五（16日）的一則帖文。

自今早8時49分開始，梁振英便在其專頁中連發七個帖文點評傳媒，發帖最頻密的時間，差不多隔幾分鐘便有一個新帖，而被點評得最多的，則要數《蘋果日報》，七帖之中有六帖提及。

今天的第一個帖文，就是點算8月以來《蘋果日報》有幾多版廣告，他指出今天《蘋果日報》沒有全版廣告，過去一個星期則有5個全版廣告，除了一個政治廣告外，其他4個是商業廣告，包括韓國紅蔘、大快活、天龍鮑魚、FMI吉隆坡樓盤等，又指自8月至今的19日，蘋果日報共有10版全版商業廣告。

為《蘋果日報》點算完廣告版面之後，梁振英在9時16分開始點評《蘋果日報》的報道，先是批評題為《170萬和理非堅持初心》的報道，質疑「為什麼一次又一次在人數問題上作這樣的虛假陳述？」。惟梁振英在周六（17日）所發的帖文，未見評論當日「反暴力救香港」主辦方稱有47.6萬人出席、警方指僅10.8萬人出席的人數問題。

之後的三個帖文，全部是點評《蘋果日報》各版的報道，例如對A2版《勇武派卸下裝備 做一日和理非》，梁指「不守法的，包括年輕人，就要拘捕、檢控、監禁、法律侍候」；至於7分鐘之後，又評A4版《無懼金手指國泰空姐上街》，梁指「既然無懼金手指，為什麼要藏頭露尾，不以面目示人？」；到了10時20分，則評《蘋果日報》社論，指「中央政法委昨日下午點名公開圖文並茂批黎智英，但今天這篇「還怕誰」的社論竟然隻字不回應」。

另外，梁振英又在帖文中引述商業電台在零晨三時就《環球時報》記者付國豪的報道，引述報道指「警方早前在葵涌拘捕一名19歲姓賴的男子，警方落案控告他非法集結、傷人和襲擊致造成身體傷害罪，今日在東區裁判法院提堂」。而梁振英僅轉載報道，未有評論。

而在下午1時，梁振英又再發帖，指「中共中央政法委員會昨天下午3:48在官方網站發表文章批判黎智英、李柱銘、陳方安生和何俊仁等四人。這是大事，也是極有新聞價值的事，但蘋果日報、明報和HK01都沒有任何報道，為什麼? 是自我審查，抑或企圖瞞蔽讀者？請上述報紙向社會公開交代。」

翻查梁振英的專頁帖文，他在周日（18日）下午6時9分曾引述有關內容，周一零時13分又再提過一次。

《香港01》找到該內容的出處，發現為中央政發委公眾號「長安劍」的帖文，題為「“禍港四人幫”十四宗罪：勾結英美賣港求榮，沆瀣一氣撈取黑金」，點名《蘋果日報》創辦人黎智英、李柱銘、陳方安生和何俊仁為「禍港四人幫」，內容指他們頻繁向美國政要「告洋狀」、領使館人員等見面。

然而，該政法委的帖文，原出處應是《人民日報》公眾號上周五（16日）發布的一則視頻，點名黎智英、李柱銘、陳方安生和何俊仁為「禍港四人幫」，視頻設繁體中文和英文字幕，指控他們在8月3日，即旺角遊行當日，「和『外國軍師』一同指揮年輕人『衝鋒陷陣』」。但視頻中未見所謂「指揮年輕人」的具體證據。