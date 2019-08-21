【逃犯條例】陳茂波指本港經濟內外交困　再籲社會停止暴力

財政司司長陳茂波早前公布一系列「派糖」紓困措施，金額達191億元，包括為全港住戶提供一次性的2000元電費補貼。 陳茂波今天（22日）接受新城電台節目訪問，指香港經濟環境內外交困，面對中美貿易磨擦升溫、英國勢將硬脫歐、中東政局緊張，加上近兩個月的《逃犯條例》爭議，令香港經濟環境更嚴峻。 他否認「派糖」為不滿政府的人「消消氣」，認為政治問題需在政治上尋求解決方案。他提到上周六落區時，有小商戶向他說紓困措施對經營有幫助，但他重申目前需要「停止暴力」，令這些商戶毋須拉閘停業至為重要。

陳茂波上周六落區。（陳茂波facebook）

社會事件令消費意欲受影響



陳茂波指出，一直留意經濟數據，六月份開始受外圍環境影響，經濟數據開始令人憂慮，加上近兩個月的社會事件和內在困難，令七至八月的經濟數據更為數據，很多數據都下降。他指八月份的旅客數字與去年同期比較，每周都下降至少三成，指8月首兩星期分別均下降逾三成，最近一星期更下降近四成。

他續指，受旅遊業帶動的行業如零售業、餐飲業亦受到影響，「近期社會事件令大家無乜心情，消費市場好『論盡』，商舖因為示威遊行，可能要拉閘關舖。」他又表示，香港經濟環境內外交困，面對中美貿易磨擦升溫、英國硬脫歐、中東政局緊張，加上近兩個月的《逃犯條例》爭議，令香港經濟環境更嚴峻。

政府統計處早前公布，經季節性調整，香港失業率由2019年4月至6月的2.8%，上升至2019年5月至7月的2.9%。陳茂波被問到會否擔心失業率會增至5%，他指現階段不宜作猜測。不過他強調若社會事件不停止，會對失業率構成壓力。

令商戶毋須拉閘停業至為重要

陳茂波日前宣布多項派糖措施，包括多項支援中小企措施。陳茂波否認「派糖」為不滿政府的人「消消氣」，認為政治問題需在政治上尋求解決方案，他提到上周六落區時，有小商戶向他說紓困措施對經營有幫助，不過陳茂波重申目前需「停止暴力」，令這些商戶無需拉閘停業至為重要。

另陳茂波早前亦宣布全免薪俸稅及利得稅，上限2萬元，主持香樹輝笑言免稅對他無好處，陳茂波答道：「唔好意思喎，哈哈哈‥‥‥」

