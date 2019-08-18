【陳茂波派糖】陳茂波：政治問題需政治解決　紓困措施非回應訴求

財政司司長陳茂波早前公布一系列「派糖」紓困措施，涉資達191億元，包括為全港住戶提供一次性的2000元電費補貼、為幼稚園、小學及中學日校學生提供每人2,500元的津貼等。他今日（18日）於無綫電視節目《講清講楚》重申，現時香港的經濟「內外交困」，推出上述措施的原意，是為了針對現時或未來的經濟環境，與近日修例風波無關。 他又認為，政治問題要有政治的解決方案，「呢套措施唔係回應政治訴求，亦不足以回應政治訴求。」他指出，期望今年第四季能再討論土地共享計劃，以釋放更多土地，增加資助房屋的供應。 另外，陳茂波表示，本港樓市過去一個多月較淡靜，但特區政府認為現時樓價仍相當高，如果樓價有秩序地下調是沒問題，至於是否需要改變現有的樓市調控措施，現時是言之尚早。他重申，香港社會需要安靜下來，向國際社會傳達重要信息，政府亦會更多對外推廣和宣傳，希望商界和評級機構對香港有更全面了解。

財政司司長陳茂波早前公布一系列「派糖」紓困措施，涉資達191億元。（資料圖片）

無意利用「派糖」解決政治問題

被問及上述措施如何量化對政府或民調的支持度，以及會否有助減少上街抗議的市民等，他說，兩者無必然關係，亦無意利用上述措施解決政治問題。

他續指，香港是全開放經濟體，當外圍經濟有問題時，香港必然受影響，加上社會內部現正面對困難，故希望政府處理政治問題的同時，上述措施能減輕經濟上的難題。

無惠及大學生非擔心買裝備

對於今次措施無惠及大學生，是否擔心他們利用資助購買頭盔等裝備，陳茂波直言：「想多咗。」他說，大學的獎助金較多，加上不少中產家庭指出，小朋友開學時需購置校服及書簿等，故壓力較大。

陳茂波指出，期望今年第四季能再討論土地共享計劃，以釋放更多土地，增加資助房屋的供應。（資料圖片）

尊重為理想表達意見 冀社會暫時放下分歧

陳茂波說，若社會能停止暴力，使香港可回復安寧，本地人便會覺得安全，從而增加外出消費；外國商旅來港做生意或旅遊時，亦會更放心，「事實上，我地最近同商界、金融界交流時，佢哋都話比我哋聽，有外國商旅本來要來港開會、做生意都取消咗。」

陳又指，昨日曾到街市與排檔的商販等交流。他表示，特別在示威區內的商戶，其生意已下跌了不少，雖然措施上已免卻了牌費，但對比起面對示威時要停業或關門等情況相比，坦言只是「杯水車薪」。

他希望社會可暫時放下分歧，一起努力解決正面對的經濟困難，「經濟困難一路發展落去，會影響打工仔飯碗，壓力都大。」

陳茂波稱，暴力會產生更多暴力，甚至產生仇恨。他表示，雖然尊重大家為理想表達意見，但近日已遠超出範圍，「若理想未追到的同時，但個家竟然打爛咗，咁又何苦呢？因為呢個家園係好多代人、好辛苦建立係黎，係需要大家一齊守護。」

期望今年第四季討論土地共享計劃

被問及會否就調整或撤走「辣招」，他稱現時樓價仍然高企，仍然言之所早。他又指，若能有秩序地調整樓價是「好事」，不會輕言調整樓宇管理需求措施。

他又指，期望今年第四季能再討論土地共享計劃，以釋放更多土地，增加資助房屋的供應。