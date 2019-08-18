【逃犯條例】陳茂波指「經濟颱風」迫近　冀市民放下分歧應對

財政司司長陳茂波今日(18日)在其網誌談及，他昨日(17日)到灣仔街市行逛，又到小店吃早餐，期間有不少市民與他聊天、交流，市民向他表示刻下的社會氣氛、對立和矛盾，使朋友之間甚至家庭裡充滿了張力和不安，希望「叫停暴力」，透過協商討論來化解危機，讓香港重新出發。 陳茂波指，假若本港第三季按季數字續呈負增長，本港經濟將技術上陷入衰退，他指，「經濟颱風」已迫近，希望大家可以暫時放下分歧、齊心合力、好好應對，將傷害減到最小。

本港經濟陷入衰退

陳茂波指，自去年首季開始，本港經濟動力持續放緩，經濟增長率按年計由去年首季的4.6%逐步放緩到今年第二季的0.5%。若看按季比較，上季更呈0.4%的負增長，比原先估計的負0.3%還要弱。假若第三季按季數字續呈負增長，本港經濟將技術上陷入衰退，而政府對今年全年的經濟增長預測已由原先的2至3%，下調到0至1%。

他以颱風來襲作比喻指，面對颱風市民，會刻意買多些菜蔬及肉類，儲糧在家，以備一旦天氣顯著轉壞，足不出戶也可滿足需要；但現時正面對「經濟颱風」的來襲，因此政府已在上星期推出一系列的支援及紓困措施，以協助中小企及市民應對悄然到來的經濟挑戰。

陳茂波 昨天趁機到灣仔，與街市檔主、店員和買餸的市民聊天交流。(財政司司長網誌圖片)

「經濟颱風」已掛起「三號風球」

陳茂波指，有人形容剛公布的紓困措施，像是一份「小型的預算案」，；他解釋指，是政府一直密切注視經濟環境的變化，過去幾個月外圍及本地的環境持續轉弱，這股「經濟颱風」已掛起「三號風球」，且其路徑正面地吹襲香港，我們有必要做好防風準備，為經濟築起「防波堤」，把更多錢留在市民的口袋，希望「穩住信心」、保就業、利消費、支持經濟。

他又指，昨日在灣仔街市，有市民向他表示，暴力衝擊影響市民的生活起居和商販的生意經營，這些日子實在讓人感到很疲累和沮喪，他們都希望「叫停暴力」，透過協商討論來化解危機，讓香港重新出發。陳茂波冀市民可以暫時放下分歧、齊心合力、好好應對，將傷害減到最小。