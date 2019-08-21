民建聯晤羅致光　倡為60至64歲人士設「銀齡咭」享長者福利

民建聯日前和行政長官林鄭月娥會面，提交10月施政報告的建議，當中包括設立銀齡咭，讓60至64歲的長者可享用乘車優惠和醫療券。主席李慧琼、立法會議員梁志祥、柯創盛及多名區議員今（21日）再會見勞工及福利局局長羅致光，討論針對60至64歲「銀齡一族」的建議，包括設立福利與長者咭相若的「銀齡咭」，以及將在職長者薪俸稅減半等。

李慧琼指今次逃犯條例修例風波令香港深層次矛盾暴露，見到很多市民對政府施政不滿。（梁鵬威攝）

民建聯主席李慧琼表示，今次《逃犯條例》修例風波令香港深層次矛盾暴露，見到很多市民對政府施政不滿，認為港府在處理時除了建構對話平台，亦應該走得更前，令深層次問題逐一得以舒緩。

民建聯針對長者安老政策，向勞福局局長羅致光提出一系列建議，包括於新設「銀齡咭」，容許60至64歲合資格香港居民申請，優惠與現行長者咭相同，福利包括兩元或半價乘車優惠、可申請長者醫療券、可申請成為衞生署轄下長者健康中心會員、每年享有免費身體檢查服務等。又呼籲政府部門、公共運輸機構為長者提供優惠票價。

另外，民建聯提倡為60至64歲長者推行再就業措施，例如將在職長者薪俸稅減半，鼓勵他們留在職場；制定長者退休後重新受雇的相關法則及理順強積金安排；以及鼓勵市場增加適合長者的工作崗位及行業。

梁志祥透露，羅致光在會面中對民建聯提出的各項建議作總體回應，對方指政府需要多方面考慮，「他也提到當中有難題，一下子推出多項優惠可能會面對易放難收的局面，政府需要研究。」民建聯期待可以在10月公布的施政報告中，能夠看到政府回應訴求，梁志祥承認時間急切，但希望當局至少能提出針對60至64歲年齡組別的關懷政策。

梁志祥透露，羅致光在會面中對民建聯提出的各項建議作總體回應，對方指政府需要多方面考慮。（梁鵬威攝）