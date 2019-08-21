英駐港領館職員內地行政拘留　律師連續數天尋各拘留所　不得要領

英國駐港總領事館港人職員Simon Cheng在內地失蹤十多日，中國外交部今日（21日）終證實他在內地被行政拘留。其家人今晚於facebook專頁發文，律師已連續數天在深圳各個拘留所嘗試尋找Simon，惟不得要領，懷疑當局是否有意阻撓律師會見，「更擔心Simon在羈押下有否遭受任何不見得光的對待」。

Simon Cheng家人今晚於facebook專頁發文，律師已連續數天在深圳各個拘留所嘗試尋找Simon，惟不得要領。（釋放Simon Cheng facebook）

Simon家人於8時許再發聲明，非常感謝公眾對他的關心。事件公佈一天以來，家人收到了不少或相識或陌生的朋友的慰問和支持，獲得大家關注，中國外交部才終於肯確認Simon是被處了15天行政拘留，「這是警方和入境處一直都說查不到的訊息」。然而，家人仍未能知道Simon被關押於何處，和因何事被關押。外交部只是說Simon違反治安管理處罰法，但該法例下有逾100種不同的違法行為，「這說了等於沒說」。而且，家人亦不明白為何當局肯將訊息告訴媒體，卻一直不告知他們相關情況。

家人又透露，律師已連續數天在各個拘留所嘗試尋找Simon，包括深圳市拘留所、寶安區拘留所、南山區拘留所、福田區拘留所，均沒有找到人。律師向深圳市公安局投訴，信訪部稱人找不到，他們不管，又稱若不能指出具體要投訴深圳市公安局管轄的哪個部門，不會受理投訴。律師打110報警，20分鐘後有警員回電話，稱會按程序通知家屬，但家屬仍未有「按程序」收到任何通知。

律師其後到羅湖區拘留所尋人，拘留所職員初時說Simon關在該處，但打電話請示後則指電腦查不到，人不在裏面，至今仍未能會見Simon，「我們不能不懷疑當局是否有意阻撓律師會見，更擔心Simon在羈押下有否遭受任何不見得光的對待」。

家人希望大家繼續關注Simon的情況，找出他究竟被關在何處，因何罪名被關押，並確保他能儘快獲釋。