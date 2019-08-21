英駐港領館職員內地行政拘留　朋友感震驚　市民請願促英方營救

英國駐港總領事館港人職員Simon Cheng在內地失蹤十多日，中國外交部今日（21日）終證實他在內地被行政拘留，但其行蹤仍屬謎團。 約30名市民下午到英國駐港總領事館請願，要求英國立即行動營救Simon，一名自稱Simon的朋友對其遭遇感驚訝，認為他推動英中交流，被拘留風險理應較反修例示威者小。 「光復元朗」遊行申請人鍾健平和香港機場發展關注網絡發言人巫堃泰進入領事館遞交請願書，並與副總領事及負責政治和公共事務的官員見面，表達希望英國更高級官員介入事件。他們引述領事館方面，指英國外國部、駐北京大使館、駐香港和廣州總領事館已全力跟進及嘗試找尋Simon下落。

市民下午到英國領事館請願，要求英國立即行動營救在內地失蹤的領事館職員Simon Cheng。（李澤彤攝）

一班市民下午5點到達英國駐港總領事館，他們在領事館外牆貼有Simon頭像，以及一張19世紀英國在一場戰事由戰艦發出的名句。

鍾健平表示，要求英國立即救出Simon，並希望港人不要視事件為單純的政治事件，而是應看作港人在外的安全問題。

英方：外交部、京大使館及港穗總領事館全力跟進

鍾健平和巫堃泰之後進入領事館交請願信，巫堃泰見面後表示獲副總領事及政治和公共事務的官員見面，對方指英國外國部、駐北京大使館及駐香港和廣州總領事館已全力跟進及嘗試找尋Simon下落，又指英國公民在中國被行政拘留後，內地當局通常都不會通知領使館，並澄清Simon獲保證供應足夠衛浴用品。兩人席間提出，希望在倫敦的更高級官員可介入事件，令Simon盡快獲釋。

「光復元朗」遊行申請人鍾健平進入領事館遞交請願書。（李澤彤攝）

到場聲援Simon的鍾先生自稱兩年前與Simon在英國讀書時相識，他對Simon在內地失蹤非常震驚，指他認識的Simon不太熱衷街頭抗爭，Simon在領事館的職責是促進英國和中國政府交流，所以他承受的威脅應較在街頭示威的人小很多。

他直言中國政府做錯：「無論此人是否Simon，無論他是否英國領使館職員，無論他是甚麼國籍、階級，一個政權毫無原因地拘捕一個普通市民，永遠不是合理的事。」

至於會否因Simon的遭遇而懼怕到內地，鍾先生指一直對中國政權有保留，理解其運作「正是如此」，但由於有親友居住在內地，他不會從此放棄北上，但行事會小心。