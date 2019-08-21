【逃犯條例】林鄭周六邀會面　沈旭暉謝絕　「拒成政府白手套」

特首林鄭月娥廣邀各界出席星期六（24日）的對話平台準備會議，中大社會科學院全球研究社會科學學士課程主任沈旭暉今晚在facebook專頁透露，自己婉拒了邀請。

如能即時答應五大訴求 根本毋須對話平台

沈旭暉表示，就此刻公眾「五大訴求」的短期關注，假如政府能夠即時答應，根本毋須溝通平台，所以平台不能解決相關問題。他估計平台的可能結論，或會是政府在關鍵議題之外作象徵性回應，例如成立沒有法律效力的真相調查委員會。但他表示這樣只會對民間帶來更大失望，效果適得其反。

沈旭暉表示，假如政府能夠即時答應「五大訴求」，根本毋須溝通平台，所以平台不能解決相關問題。（資料圖片）

長期問題有「紅線」 無法產生效用

而現時公眾關注長期關注，包括「真普選」、回歸50年2047問題和中港融合等，理論上應是對話平台能討論的內容，但明顯有「紅線」，例如一些人提出港獨、自決訴求，明顯不可能被接受，還很可能成為日後政治審查的罪證。因此平台觸及宏觀的基本原因，同樣不可能產生作用。

如僅是聚焦經濟 無助解決當前問題

沈旭暉又指出，北京與特區政府「放風」，以「香港資本主義的經濟問題」作為運動基本原因，在客觀限制下，平台很可能會聚焦這一方面，然後算是「吸納民意」，變成下一份《施政報告》的內容，變相成為《施政報告》的諮詢會。雖然沒有人反對「派糖」，但對於解決目前發生事情只是隔靴搔癢。

民間與政府缺乏互信 親政府聲音強硬

他又指，此刻民間和政府缺乏互信，對於參與這類平台不會活躍。但親北京、親政府團體沒有這個顧慮，最終的代表性很容易本末倒置。他形容親北京、親政府團體對事件有截然不同的見解，解決辦法以強硬、整肅為主旋律，假如這些意見在平台出現，又成為政府推動未來政策的佐證，參與其中的朋友恐怕會不安心。

沈旭暉在facebook專頁表示，已經婉拒加入星期六有關設立對話平台的會議。

被視為「散水平台」 徒添更多不信任

沈旭暉最後表示，縱然政府和其他發起人都是「有心人」，但平台成立後，除了被看作拖散民氣的「散水平台」，只會成為政府推動上述方向的白手套，引來民間對政府的更多不信任，對於解決目前困局於是無補。

他又希望參與對話平台的前輩和朋友，能讓上述憂慮成為過慮，否則有心人與無心人，都只會是燃燒青春。