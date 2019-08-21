【逃犯條例】民間記者會斥警察濫暴行私　批林鄭設對話平台離地

民間發起反修例示威活動遍地開花，質疑警方濫暴聲音時有聽聞，昨日（20日）更被揭露有涉襲警的六旬醉翁，於病房內疑遭軍裝警員施以「私刑」，事隔近兩個月該疑涉「虐待」閉路電視影片始曝光。 由網民發起的「民間記者會」今日（21日）以「警察濫暴執行私刑 人道寒冬義憤民誠」為題，強烈譴責警方濫用私刑；對警方在處理將軍澳斬人案手法提及「警民合作」表示極度詫異和羞恥；更促警方盡快起訴「721元朗恐襲」白衣人。 對於特首林鄭月娥提出構建對話平台，「民間記者會」強調這絕非在五大訴求中，亦指非大台不會代表所有示威者對話，「求其搵個人扮傾咗，以求息事寧人」做法十分離地、是錯誤想法。

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對於林鄭月娥昨日提出馬上構建對話平台，以互相諒解、尊重的態度尋找出路，又稱會考慮增加監警會成員調查事件。「民間記者會」發言人陳先生表示不接受有關回應，補充指民陣三次「和理非」遊行分別宣布有約103萬、200萬及170萬人參與，「五大訴求、缺一不可」口號不斷，但政府從沒有實質回應。

剛經歷沒有催淚彈的周末，被問及未來遊行示威行動會否再次升級，陳認為責任不在示威者，在於政府回應、警方執法、有否重現不公道及不公義情況。

憂鏡頭外示威者遭更殘忍私刑

一名62歲長者今年6月底涉襲警被捕後，在北區醫院獨立病房疑被3名警員「私刑」虐打，包括大力掌摑面部、拳打腹部及下體、以警棍戳下體及肛門、以沾尿衫掩口鼻等，直至昨日病房閉路電視影片曝光，警方在半日內拘捕三名涉事警員，當中一人已離職。

陳先生認為，施襲者動手前戴上手套，明顯手法純熟，其他警務人員得悉或目睹事件，卻未加阻止，昨日警方更表示對病房內裝有閉路電視錄影毫不知情，企圖推卸責任。他直言，當醉翁非因「反送中」仍遭非人道對待，被形容為「曱甴」的示威者在鏡頭外遭受的酷刑或更殘忍，令人非常擔心警方暴行陸續有來；事件亦反映投訴機制失效，又批評監警會無法律調查權力，故必須成立獨立調查委員會徹查，同時呼籲有相似經歷、曾被恐嚇、受重傷而不投訴的示威者勇敢站出來指控警方暴行。

陳先生又指，上述行為已觸犯《刑事罪行（酷刑》條例，若律政司最後僅以襲擊罪和公職人員行為失當罪檢控涉案警員，有架空《酷刑條例》之嫌；若港府拒絕履行《聯合國禁止酷刑公約》，公眾可向《聯合國禁止酷刑委員會》投訴。

民間記者會以「警察濫暴執行私刑 人道寒冬義憤民誠」為題，強烈譴責警方濫用私刑。（高仲明攝）

斥「721」襲擊一個月仍無人被起訴

陳先生舉例說，728遊行後，警方在兩日內極速以「暴動罪」起訴示威者；面對黑社會無差別攻擊市民卻龜縮拖延，處理示威者及黑社會手法大相逕庭，反映執法不公、檢控不義。陳認為，721元朗無差別襲擊市民事件發生一個月，至今仍未有人被起訴，反映警方選擇性執法，令惡勢力變本加厲，直言「反送中引發的逆權運動，反映當權者腐敗」，強調「香港人不會對獨裁政權卑躬屈膝」。