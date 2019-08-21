【逃犯條例】警葵芳站射催淚彈　呼吸科權威許樹昌：密閉空間勿放

反對《逃犯條例》風波持續，本月11日爆發連場示威，觸發警民衝突，警方在清場行動中，在港鐵葵芳站內施放一發催淚彈及發射兩枚橡膠子彈，導致白煙布滿車站。 警方後來解釋因為當時情況緊急，強調葵芳站屬於半開放式港鐵站。中大呼吸系統學講座教授許樹昌今日（21日）出席講座後接受訪問時表示，在葵芳站施放催淚彈屬並不適宜，「半開放式」在醫學上說不通，煙霧除了可致車站混亂，有引致人踩人風險，若當時有哮喘病人在場，嚴重可引致死亡，故此催淚彈只可在露天空間發放。 許教授又教記者應對「中煙」四招，如應即時吐口水，除衫時不能由下向上揭開，以免攝入粉末而導致肚瀉。

許樹昌指出，警方射出催淚彈的地方是開放的，但港鐵站內仍然是密閉空間，所謂的「半開放空間」說法在醫學上是講不通的。（袁澍攝）

煙霧令站內混亂 可致人踩人事件

許樹昌表示，警員在開放地方向港鐵站發射催淚彈，而葵芳站是密閉空間，所謂的「半開放空間」說法，在醫學上講不通。他強調，催淚彈必須在露天空間使用，若在密閉空間發放，嚴重時可令哮喘病人死亡；且煙霧更會令站內情況混亂，可引致人踩人事件。「你從港鐵站內射出外面可以，外面是露天的，但是射入去就唔得。」

許認為，有人在港鐵站撿到催淚彈殼，確認該款催淚彈最大射程為80米，若當時地鐵站有乘客距離較近，很有可能遭到衝擊而受傷。 他指催淚彈的施放有嚴格的指引，比如應該發射於人群外圍，並高度在膝蓋以下；而警方曾從政府總部高處向示威者射出催淚彈，若是擊中人頭部，可能引致頭骨爆裂甚至死亡。

他又表示，港鐵站內亦有不少商舖，催淚彈粉塵可能污染食物，「警方（向港鐵站內施放催淚彈）應該是未跟足指引。」

警員在本月11日晚，在港鐵葵芳站內發射催淚彈，站內大堂煙霧彌漫。（資料圖片）

↓↓8月11日警芳葵芳站發射催淚彈↓↓

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指過期催淚彈未必產生山埃

至於警方承認使用的已過「最佳效能期」的催淚彈是否會含有山埃這種有毒物質，許表示，根據美國軍方2010年的一份報告顯示，山埃只會在275度以上高溫才會產生，現時無研究證明過期的催淚彈會產生山埃。他表示，香港警方使用的催淚彈都是在150度左右引爆，但如果示威者縱火時引燃催淚彈，也會有可能產生山埃。

近來示威活動全港遍地開花，警方在使用催淚彈清場時，波及民居、老人院，許樹昌呼籲警方不要再在以上地方使用催淚彈。他表示，老年人心肺功能不好，吸入氣體後可能氣管收窄後窒息；小朋友身高較矮，催淚彈所含粉末沉底後，容易被他們吸入，加上小朋友新陳代謝快，會有較強的反應。

他表示，催淚彈的粉末非水溶性，若催淚彈波及民居，而家中有小朋友，最好的做法是立即將其抱去樓上空氣新鮮的地方，一個鐘頭後再回家中用肥皂液清洗遺留粉末。

警方曾在深水埗街道發射催淚彈，不少低層民居受影響。（資料圖片／曾梓洋攝）

教記者「中煙」應吐口水 可免腹瀉

近來亦有許多前線記者因催淚彈而受傷，他建議前線記者一定要備齊裝備，若不幸被波及，應將口水吐出，以免粉塵入腹引起肚痾；結束工作時應用肥皂液洗身；如果衣物受到催淚氣體嚴重污染，應當丟棄；在除衫時亦應小心，不能由下向上揭開，以免粉末再次沾到面部，應由上向下用剪刀剪開。

警方解釋射催淚彈：製造與示威者安全距離

有傳媒在今日下午4時的警方記者會上指出，根據電視片段，當晚葵芳站內有示威者使用滅火桶，現場環境模糊不清，煙霧彌漫，卻有警員跑入站內射催淚彈，質疑現場指揮官或警員是否了解現場情況。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，根據警隊戰術指引，發射催淚彈非射向人體，而是朝一個方向發射，製造與示威者一個安全距離，而現場指揮官及警員，均可視乎當時情況，如同袍有危險，警員都可使用催淚煙或橡膠彈，指揮官都可以作出指令，強調相信警員是根據「眼前見到嘅嘢，而唔係電視畫面作決定」。