《環球時報》胡錫進：公安想減輕Simon名譽傷害　英外交官毀了他

在英國駐港領事館工作的港人Simon Cheng (鄭文傑)，早前被內地公安行政拘留，內地官媒《環球網》今日（22日）發布消息，指他「因嫖妓在深圳被拘」。 《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter發文，稱公安想減輕對Simon的名譽傷害，是英國外交部官員和傳媒毀了他。

According to police, Simon Cheng, an employee of the British consulate in HK, was detained in Shenzhen for visiting prostitute. Police didn't contact his family requested by Cheng. Police are willing to help reduce damage to his reputation, UK diplomats and media ruined him. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 2019年8月22日

胡錫進稱在深圳被拘 Simon女友懷疑在西九高鐵站

胡錫進表示，跟據公安提供資料，Simon是英國駐港領事館的員工，由於嫖妓而在深圳被拘。

而根據《香港01》率先報道，Simon女友收到最後一個訊息，是Simon表示自己正在過境回到香港，但之後就失去聯絡，懷疑在高鐵西九站被拘。

並無按要求聯絡家人 稱是希望減輕名譽傷害

胡錫進表示，公安並沒有按Simon的要求聯絡他的家人，是因為公安希望減輕對Simon的名譽傷害，不過英國外交部和傳媒「毀了他」。

而《環球網》報道指出，Simon是違反了《中華人民共和國治安管理處罰法》第六十六條之規定，被羅湖警方處以行政拘留15日的處罰。

《環球網》報道指鄭文傑「因嫖妓在深圳被拘」。（網站截圖）

第六十六條涉及賣淫嫖娼。該條規定，賣淫、嫖娼的，處十日以上十五日以下拘留，可以並處五千元以下罰款;情節較輕的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款。在公共場所拉客招嫖的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款。