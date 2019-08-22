《環球時報》胡錫進：公安想減輕Simon名譽傷害　英外交官毀了他

政情
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在英國駐港領事館工作的港人Simon Cheng (鄭文傑)，早前被內地公安行政拘留，內地官媒《環球網》今日（22日）發布消息，指他「因嫖妓在深圳被拘」。

《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter發文，稱公安想減輕對Simon的名譽傷害，是英國外交部官員和傳媒毀了他。

胡錫進稱在深圳被拘　Simon女友懷疑在西九高鐵站

胡錫進表示，跟據公安提供資料，Simon是英國駐港領事館的員工，由於嫖妓而在深圳被拘。

而根據《香港01》率先報道，Simon女友收到最後一個訊息，是Simon表示自己正在過境回到香港，但之後就失去聯絡，懷疑在高鐵西九站被拘。

並無按要求聯絡家人　稱是希望減輕名譽傷害

胡錫進表示，公安並沒有按Simon的要求聯絡他的家人，是因為公安希望減輕對Simon的名譽傷害，不過英國外交部和傳媒「毀了他」。

而《環球網》報道指出，Simon是違反了《中華人民共和國治安管理處罰法》第六十六條之規定，被羅湖警方處以行政拘留15日的處罰。

《環球網》報道指鄭文傑「因嫖妓在深圳被拘」。（網站截圖）

第六十六條涉及賣淫嫖娼。該條規定，賣淫、嫖娼的，處十日以上十五日以下拘留，可以並處五千元以下罰款;情節較輕的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款。在公共場所拉客招嫖的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款。

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