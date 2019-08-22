英駐港領事館港人職員內地遭行政拘留　環時：無英國置喙空間

《香港01》早前報道，8月8日晚，任職香港英國領事館職員的港人鄭文傑（Simon Cheng），於深圳搭乘高鐵回港，通知女友「正在過境」後失聯，至今已超過10日。中國外交部發言人昨日（21日）首次證實其違反《治安管理處罰法》，被處行政拘留15日，但強調鄭為「香港公民」，該事件為中國內部而非外交問題。 而內地官媒《環球時報》總編胡錫進21日晚以筆名「單仁平」發表文章指，事主只被行政拘留15天，「看來沒犯甚麼大罪，只是治安層面的處罰」、「肯定是個小案子」，又強調事件沒有英國置喙的空間，「想把事件與當前香港的局勢扯到一起，這種心態就是畸形的。」

左二為當事人Simon。（絲綢之路經濟發展研究中心官網）

文章指出，必須承認內地公安執法在通報案情方面，速度跟不上輿論的追問。所以幾乎每個案子一旦成為輿論焦點，就很容易被扣上疑犯「失蹤」這種帽子，這是中國執法部門需要探討的一個普遍問題。

文章稱，事主只被行政拘留15日，「看來沒犯甚麼大罪，只是治安層面的處罰」、「肯定是個小案子」，這種處罰本來就不需要經過檢察院和法院，公安部門可以自行依據《治安管理處罰法》決定。

「英外交部發聲明是蹭熱點」

對於鄭文傑失聯一事，英國外交部已發聲明稱極度關注，表示盡力協助家屬，同時向廣東省和香港當局尋求更多資料。

不過上述文章就指，鄭文傑是香港籍，雖在英國駐港領事館工作，「但他違反中國內地法律並被拘留，哪有英國置喙的空間？英國外交部就此事發聲明，是存心在香港的當前局勢下刷倫敦的存在感，蹭熱點。」又強調「英外交部發聲明與英駐港領館對該僱員的家屬給予人道主義同情，是兩回事。」

女友李小姐曾發出聲明，希望盡快獲知Simon拘留地及拘留原因。（香港01記者攝）

指與「送中」風馬牛不相及

文章又指，鄭雖在內地被抓，但與「送中」風馬牛不相及，「是他自己去深圳的，並在那裏違反了中國內地法律，沒有人把他送過去。依法對他給予行政拘留處罰，這是內地的法律事務。香港和內地有各自的法律體系，井水不犯河水，一般性執法應當互不干涉。」

文章稱，迄今為止，境外人士在中國內地涉及國家安全的案件總體數量非常小，根本不構成境外人士在中國內地安全的主要方面。「本身願意守法，從常識角度知道不踩法律紅線的人，來內地根本不用擔心。」

（綜合報道）