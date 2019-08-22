【逃犯條例】嶺大學生舉行集會　擬成立「罷課委員會」

反對《逃犯條例》引發持續風波，元朗白衣人在西鐵元朗站無差別襲擊市民事件，到昨日（21日）滿一個月。在7月21日當晚，有網民拍攝到建制派立法會議員、嶺南大學校董何君堯曾與白衣人握手片段。嶺南大學學生今日（22日）發起以「團結克難、守護嶺南」為主題的集會。 集會亦就大專學界發起罷課兩星期做出呼籲，希望更多學生可以開始為罷課做準備。主辦方「嶺事館」召集人潘先生亦希望可以成立「罷課委員會」，讓更多學生參與罷課的討論中。

出席學生觀看一套有關罷課的影片，又看多名嶺南知名校友的短片。（袁澍攝）

集會大約晚上6時開始，有逾百人出席，大部分人穿黑色服飾。舉辦地點仍有7月27日千人集會時懸掛的橫幅，上書：驅逐何君堯。主辦方「嶺事館」現場派發傳單，要求踢走何君堯。另外嶺事館召集人潘先生亦號召嶺南學生參與罷課，並計劃成立「罷課委員會」，讓學生可以參與進罷課的討論，但他表示討論仍會以「無大台」方式進行。

集會上播放了歷屆多名嶺南知名校友的短片，包括前立法會議員游蕙禎、羅冠聰等等。羅冠聰回憶2014年雨傘運動時罷課經歷，「年輕人是可以引領社會的方向的。」

集會上主辦方亦有播放英國一套有關罷課的影片，《佔據：重奪生活的實驗》，電影中的大學生同樣以「無大台」方式進行討論、並最終達成罷課行動。主辦方表示，希望參與集會的學生可以透過電影有所啟發，並一同加入罷課的討論中來。

計劃參與罷課的嶺南大學社會科學系四年級學生潘先生今日來參加集會，他認為校方處理含糊，未真正回應學生的訴求，並明顯將責任推卸給教育局。而今日出席集會，亦是希望看看究竟會有多少人參與未來的罷課行動。