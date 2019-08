【逃犯條例】科大校長史維稱有程序處理罷課　承諾為學生提供支援

《逃犯條例》風波愈演愈烈,早前科技大學學生會曾於校內舉行集會,與科大校長史維對話,不過當日史維完回答所有問題便離場。今日(22日)科大再舉行與史維對話論壇,有超過450名科大學生、教職員及校友參與,就近日社會狀況交流意見和看法。 大專學界將於9月2日發起罷課,史維稱學校有一貫處理學生缺課的安排,屆時將按既定程序處理,又呼籲年輕人能以有效(effective)、非自我毀滅的(not to be self destructive)方式表達意見。此外,被問及校方會否以任何方式協助學生,他指只要學生或校友需要,校方將會盡力提供協助。

科大校長史維(右)出席與學生對話論壇。(科大提供)

校長史維於論壇開首稱,各方持有不同意見屬正常,但認為大家需要透過面對面的對話,聆聽不同意見。他引述校友及公眾向他提出的意見,當中有部份意見提及雖不認同暴力行為,但認為學生嘗試打破不公制度;亦有人稱支持學生合法地表達意見。

史維籲年輕人以「非自我毀滅」方式表達意見​

台下有學生問及,學校對於調查修例事件的意見,史維稱自己並非此方面的專家,但認為應根據社會的共識及同意的方法作調查。至於大專學界將於9月2日發起罷課行動,史維稱學校有一貫處理學生缺課的程序,而校方將按照既定程序處理。

他又寄語示威現場的年輕人,認為自己無法告訴他們正確的做法,但希望年輕人能以有效(effective)、非自我毀滅的(not to be self destructive)方式表達意見。他又稱,只要學生或校友需要任何協助,校方將會盡力提供。

被問及對於特首林鄭月娥的建議,他稱需要與人民同在(be with the people)、與市民會面、給予他們安慰及相信他們(to see people, to let people have the comfort and also to trust people)。他又稱,現時社會上充滿質疑及不同意見,但仍然未能提出有效建議,而若情況持續,事件將不會有進展。

今次「校長論壇」吸引超過450名科大學生、教職員及校友參與。(科大提供)

承諾當學生需要會站出來

不少科大學生關注校方會如何為學生提供特別支援?參與9月罷課會否被秋後算賬?另外,有學生指出近月發生一系列襲擊事件(如元朗白衣人無差別襲擊乘客),令市民感覺不安全,只有親政府人士才會安全,問其會否盡一切方法保護學生。史維表示,會繼續維持校園自主性,強調看不見警方有任何理據可進入校園進行搜查,若學生參與罷課卻被威脅或受到懲罰,可向校方反映有關情況,屆時會因應學校政策,一視同仁處理;又指不會懲處參與反修例遊行示威的學生,並承諾當學生需要他的時候,會站出來。

另外,有科大教授問及會否考慮參考2014年9月學生會做法,向全校師生發電郵,收集意見及在公開論壇上分享,讓不同政見人士聆聽彼此聲音。史維認為,今晚論壇也有助交流意見,會考慮有關做法。

史維最後表示,即使存在不同政見,也希望師生能在互相尊重情況下溝通,又稱會持續留意這場運動的後續情況。當論壇完結時,有學生高呼「Free Hong Kong」、「光復香港、時代革命」。