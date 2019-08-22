【逃犯條例】科大校長史維稱有程序處理罷課　承諾為學生提供支援

《逃犯條例》風波愈演愈烈，早前科技大學學生會曾於校內舉行集會，與科大校長史維對話，不過當日史維完回答所有問題便離場。今日（22日）科大再舉行與史維對話論壇，有超過450名科大學生、教職員及校友參與，就近日社會狀況交流意見和看法。 大專學界將於9月2日發起罷課，史維稱學校有一貫處理學生缺課的安排，屆時將按既定程序處理，又呼籲年輕人能以有效（effective）、非自我毀滅的（not to be self destructive）方式表達意見。此外，被問及校方會否以任何方式協助學生，他指只要學生或校友需要，校方將會盡力提供協助。

科大校長史維（右）出席與學生對話論壇。（科大提供）

校長史維於論壇開首稱，各方持有不同意見屬正常，但認為大家需要透過面對面的對話，聆聽不同意見。他引述校友及公眾向他提出的意見，當中有部份意見提及雖不認同暴力行為，但認為學生嘗試打破不公制度；亦有人稱支持學生合法地表達意見。

史維籲年輕人以「非自我毀滅」方式表達意見​

台下有學生問及，學校對於調查修例事件的意見，史維稱自己並非此方面的專家，但認為應根據社會的共識及同意的方法作調查。至於大專學界將於9月2日發起罷課行動，史維稱學校有一貫處理學生缺課的程序，而校方將按照既定程序處理。

他又寄語示威現場的年輕人，認為自己無法告訴他們正確的做法，但希望年輕人能以有效（effective）、非自我毀滅的（not to be self destructive）方式表達意見。他又稱，只要學生或校友需要任何協助，校方將會盡力提供。

被問及對於特首林鄭月娥的建議，他稱需要與人民同在（be with the people）、與市民會面、給予他們安慰及相信他們（to see people, to let people have the comfort and also to trust people）。他又稱，現時社會上充滿質疑及不同意見，但仍然未能提出有效建議，而若情況持續，事件將不會有進展。

今次「校長論壇」吸引超過450名科大學生、教職員及校友參與。（科大提供）

承諾當學生需要會站出來

不少科大學生關注校方會如何為學生提供特別支援？參與9月罷課會否被秋後算賬？另外，有學生指出近月發生一系列襲擊事件（如元朗白衣人無差別襲擊乘客），令市民感覺不安全，只有親政府人士才會安全，問其會否盡一切方法保護學生。史維表示，會繼續維持校園自主性，強調看不見警方有任何理據可進入校園進行搜查，若學生參與罷課卻被威脅或受到懲罰，可向校方反映有關情況，屆時會因應學校政策，一視同仁處理；又指不會懲處參與反修例遊行示威的學生，並承諾當學生需要他的時候，會站出來。

另外，有科大教授問及會否考慮參考2014年9月學生會做法，向全校師生發電郵，收集意見及在公開論壇上分享，讓不同政見人士聆聽彼此聲音。史維認為，今晚論壇也有助交流意見，會考慮有關做法。

史維最後表示，即使存在不同政見，也希望師生能在互相尊重情況下溝通，又稱會持續留意這場運動的後續情況。當論壇完結時，有學生高呼「Free Hong Kong」、「光復香港、時代革命」。