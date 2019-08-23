【區議會選舉】質疑關氏兄弟與妻地址不一　選舉處：可填表反對

區議會選舉如箭在弦，有市民發現有意出選九龍城黃埔東及紅磡選區的特首選委關家倫和關兆倫，報稱的選民登記地址與居住地址不同，十數名市民今（23日）到選舉事務處，遞交反對二人選民登記地址的「通知書」。市民代表傅振中稱，要求選舉登記主任把2人姓名從選民登記冊內略去。 選舉事務處回覆查詢時指，任何人如認為某名已登記的人無資格登記為選民，或無資格在記錄該人的姓名及主要住址的部分內登記，可於本周日（25日）或之前以指明表格填寫反對通知書，親自送遞選舉事務處的辦事處，處方會將反對個案轉交審裁官裁定。 《香港01》現正向關家倫和關兆倫查詢。

傅振中發現有意出選黃埔東及紅磡的特首選委關家倫和關兆倫，報稱的選民登記地址與居住地址不同，今天到到選舉事務處舉報。（陳欣彤攝）

關氏兄弟關家倫和關兆倫早前表示，有意在區議會選舉中出選黃埔東及紅磡選區，有意出選的對手分別為經民聯李超宇和民建聯林德成。惟有市民查冊發現關氏兄弟及兩人的太太，分別於2010及2014年各購入海逸豪園一單位，而關家倫及太太曾參加該業主立案法團管理委員會的選舉。傅振中指，關氏兄弟的選民登記地址竟與兩名太太的海逸豪園登記地址不同，「選民登記於黃埔新邨，常居於海逸」，質疑關氏兄弟懷疑在「種票」。

根據《立法會條例》（第542章）第28條，登記成為選民的申請人須在香港居住，而呈報的住址是他在香港唯一或主要的居所。

選舉事務處又指，任何人士在選民登記或更改登記資料的申請中，作出任何虛假或不正確的陳述，即觸犯選舉法例。選舉事務處一直採取嚴謹的程序處理每宗選民登記申請，如在處理申請的過程中發現有任何可疑的情況，處方會嚴格依法處理，將個案轉介執法機關作調查及跟進。