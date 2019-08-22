【區議會選舉】大律師擬戰李梓敬　劉偉聰：用選票請走建制派

《逃犯條例》修訂一石激起千重浪，持續逾兩個月的反修例運動為不少港人帶來政治覺醒，巿民的怒吼更喚起部分人在體制內服務地區的決心，決意挑戰年底舉行的區議會選舉，「傘」落社區，大律師劉偉聰就是其中一份子，擬於自己居住的社區又一村，挑戰現任的自由黨李梓敬。 劉偉聰曾為「以胸襲警」案被告辯護，亦曾為「旺角騷亂」被告盧建民的代表大律師。這次他決意投身政圈，原因非常簡單，就是不希望有「保皇黨」、建制派人士當選，「少一個得一個，用選票請走他們」，劉偉聰斬釘截鐵地說。 隨著反修例運動愈演愈烈，至今已有逾700人因警民衝突被捕，當中至少50人被控暴動罪。劉偉聰認為政府藉司法檢控增加年輕人抗爭的成本和的代價，形容做法猶如「逼害」，「等大家知道出來（抗爭）的後果好大，無前途、無將來」、「告你、告到你怕、告到你驚、告到你哋要乖」。

劉偉聰直言，積極考慮參選的原因非常簡單，因不希望再有「保皇黨」、建制派人士在任何一個議席出現、「少一個得一個」。（葉家豪攝）

「少一個壞人會多一個好人，我們喺呢個時代需要好多好多嘅好人，盡量整走更多嘅壞人」。這是劉偉聰決意從政、投身區議會選舉的初衷。被視為中產區的又一村選區，就是這位大狀的服務對象和選區。劉偉聰與又一村早有淵源，小時候曾於當區就讀幼稚園，17年前重回故地，成為又一村居民至今。他坦言與這區「有connection（連繫）、較接地氣」。

又一村屬豪宅地段，到底當區有甚麼社區議題呢？劉偉聰認為區內缺少的是其他社區無處不在的便利店，他希望能在當區成立一所24小時經營的合作社，將賺取的收益捐贈社區或慈善團體。

曾任自由黨李鵬飛助手 欣賞對方不戀棧權力

劉偉聰曾獲聘為被指為「天之驕子」的政務主任，當時主考官之一，更是同為政務主任、保安局前局長葉劉淑儀，惟最終因成績而未有成為體制內一員。劉偉聰其後擔任自由黨創黨主席李鵬飛助手，為這位政壇元老的演講辭寫手。他見證著對方放棄穩如泰山的委任議席，循直選晉身立法局成為真正代表民意的代議士，亦曾見證李鵬飛在1998年於直選落敗後毅然辭去黨主席一職。他大讚李不戀棧權力，由委任議席到放棄所有身份，為的是當一個名正言順、擁有people mandate（人民認受性）的政治人物 ，「我哋嘅政權正缺乏呢樣嘢」。

無獨有偶，其潛在對手是同樣來自自由黨的李梓敬，劉偉聰如何看待這位潛在對手？劉偉聰直言不欣賞對方代表的價值，「簡單嚟講，呢個社會將來需要更多公平、穩固嘅法治，呢件事唔係就咁講，一定要有一個民主作為整體」。他認為自由黨所代表的理念並非為爭取更多的民主，而是只為享受當下政制提供的「免費午餐、晚餐」，其價值與爭取民主的距離甚遠，故希望對方不要再佔據議席。

不少從政的律師、大律師都會選擇加入公民黨，劉偉聰會否成為「大狀黨」一員？劉偉聰坦言自己「未必太容易合群」，故沒打算加入任何黨派，會以獨立身份形式服務社區，不過他就透露其幕後團隊與連登網民有聯繫。

劉偉聰坦言沒打算加入任何黨派，會以獨立身份形式服務社區。（葉家豪攝）

暴動定性門檻過低 形容721事件為恐怖襲擊事件

《逃犯條例》修訂引起社會極大爭議，政府一直強調修例旨在堵塞法例漏洞。劉偉聰認為，若特區政府相信國內的司法制度，就應設立長期引渡機制，毋須逐個個案審議，「若（政府）同意國內法治公平、公開、公正，就唔需要豁免多項商業罪行，因為信就應該係信晒（內地法制）全部㗎嘛」。

在反修例運動中，政府將6月12日發生的警民衝突一度稱為「暴動」，其中5人被警方以暴動罪拘捕，成為民情升溫的一大轉捩點。曾為暴動罪被告辯護的劉偉聰指出，根據法例，3個人或以上非法集結，同時行為破壞社會安寧，已符合暴動定義。但他認為條文已經過時，強調不應將構成暴動罪的門檻設得如此低。

「假設612係暴動，點解721元朗事件唔將佢定性為暴動呢？嚴格嚟講，唔單止係暴動，直頭係恐怖事件，恐怖襲擊事件」。他批評政府雙重標準，「點解（運動）會越燒越烈，就係因為嗰種不公義燒到埋身，稍為有常識、正常心智嘅人都會嬲」。

劉偉聰認為，政府藉法例檢控令年輕人付的代價越來越多，「接近一種逼害，等大家知道出來（抗爭）的後果好大，會無前途、無將來」。（資料圖片/張浩維攝）

見到政府殘暴地對待年輕人，覺得可以做啲咩就做咩，趁住仲做得時就做啦，遲啲社會更淪落時，可能連呢啲都做不到 劉偉聰

政府藉檢控令年輕人付大代價 「告到你怕、告到你驚」

劉偉聰曾代表「以胸襲警」的被告吳麗英，以及在「旺角騷亂」代表被告盧建民打官司，面對這次的反修例運動，他認為政府藉檢控令年輕人付出的代價越來越多，「接近一種逼害，等大家知道出來（抗爭）的後果好大，會無前途、無將來」，政府不去回應年輕人訴求，「而係告你、告到你怕、告到你驚、告到你地要乖」。

對於有年輕人明言願為香港前途以死相搏，劉偉聰既深感可惜、難過，又對此感理解，「呢個係悲哀，當政府越來越高壓，年輕人越來越唔錫身」、「面對年輕人嘅付出，我會覺得好uneasy（不安），但好坦白做唔到佢地嘅行為，付唔出咁樣嘅代價，唔安心無咩可以做到」。身為大律師的他，坦言能做的就是在法律框架下協助他們。

被問到區選只餘下3個月，會否有信心？劉偉聰直言，「因為相信仲有好多人有常識和良知，只要有常識和良知的人出來投票，如果我輸咗嘅話，我心甘命抵，但我不相信」。（葉家豪攝）

「做律師可以幫佢地，但喺現存嘅法律框架下協助佢哋，始終受制於法律條文，所謂legality（合法性）。當然若我哋嘅道德思想高點、複雜點，就會明白到有時illegal（非法）唔代表immoral（不道德），有時剛剛調轉，正正係法律不公義，框架不夠公義，有啲人就要藉住illegality（違法）去彰顯morality（道德）」。

劉偉聰稱不少政治和法律哲學家認為，法治用於限制政府如何運用公權力，避免政府濫權，但認為現在人們常將法治與守法的責任（the obligation to obey the law）混為一談，「見到青年人衝擊，政府、建制派話係衝擊法治，我最多話佢哋無守法，但係無衝擊法治」。他不認為社會運動破壞法治，反而是政權破壞法治，「警察喺需要執勤時沒執勤就是破壞法治，因為他們有責任保障社會安全和秩序，但佢無去咁做」。

被問到區選只餘下3個月，會否有信心？劉偉聰直言，「因為相信仲有好多人有常識和良知，只要有常識和良知的人出來投票，如果我輸咗嘅話，我心甘命抵，但我不相信」。

李梓敬接受查詢時表示，歡迎任何人服務社區。