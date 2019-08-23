【823香港之路】余若薇張超雄參與　許智峯沿中西環為市民打氣

市民發起今晚在港鐵荃灣線、觀塘線及港島線手牽手，築起「香港之路」，多條線路人鏈已經連結。公民黨前立法會議員余若薇在晚上7時，與丈夫腦科專科醫生胡健維在銅鑼灣加入牽手行列，她形容氣氛良好及有秩序，以新方式重申五大訴求是有意思。

余若薇：只有特首能解決目前困境

對於近日社會瀰漫白色恐佈，余若薇認為香港標榜自由經濟，有事時卻遭受政權壓迫、表達政見的員工面對警告、被辭職，連私人生活也受規管，十分諷刺。面對民間訴求遲遲未獲回應，她擔心社會積怨日漸加深，擔心勇武抗爭遲早重臨，也擔心再現流血事件，直言唯一可解決目前困境人是特首林鄭月娥。

余若薇補充，不反對林鄭建立溝通平台，但不能只說不做，例如有女性被捕抗爭者疑被警方脫光衣服全裸搜身，作為特首應予以譴責，不能只單方面責罵示威者。

工黨立法會議員張超雄也在西營盤參與，他表示希望在有需要時協助市民，但相信今晚活動手法是和平，警方沒有理由驅趕。公民黨立法會議員陳淑莊亦被攝得在西灣河，與融樂會創辦人王惠芬一同參與牽手。

公民黨立法會議員陳淑莊（右）亦被攝得在西灣河，與融樂會創辦人王惠芬（左）一同參與牽手。（王惠芬facebook）

許智峯激動：比起遊行 人鏈更震撼

民主黨立法會議員兼中西區區議員許智峯駕駛座駕，沿中、西環沿途響號為市民打氣。

他表示，對今天的場面感到十分感動，他聲線激動，表示從未見過這種場面，曾擔心人鏈會十分稀疏，容易斷開，但由7時許到接近8時，已經看到每個位置都填滿人，而且毫不疏落，一路上更不斷有車輛響號支持。

許智峯駕駛汽車，沿中、西環沿途響號為市民打氣。（莊恭南攝）

許智峯認為，今次的香港之路，不僅是港人團結的象徵，更是一個「社會學現象」，值得研究。他又對參與的香港人表示感謝，「比起遊行的力量，人鏈是另一種更震撼的力量」。

至於政府一直不願應允民間五大訴求，許就表示對香港人有信心，相信香港人有力量獲得最終勝利，「沒有政權能夠千秋萬世，但人民是會永存」。

香港大學法律學院首席講師張達明則乘坐電車，經過西營盤時，向外張望參與者。