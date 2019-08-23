【823香港之路】家長帶兩歲五歲子女參與：望他們長大能分清黑白

反對《逃犯條例》修訂風波持續至今，有市民今晚（23日）發起手拉手建「香港之路」的活動，在港鐵港島線、荃灣線和觀塘線共39個港鐵站組成人鏈。行動於晚上7時開始集合，金鐘太古廣場外早已站滿市民。有情侶牽手到場，直言與陌生人牽手仍感溫暖；亦有父親帶同子女，希望言傳身教，讓他們明辨是非，「我冇諗過移民，冇一個地方會比我土生土長嘅地方更好，一定不會走。」 對於港人北上被檢查手機、被扣留，有市民斥這是「白色恐怖」，擔心個人私隱外洩、受監控，會避免返內地，並直斥特首林鄭月娥提出與「有心人」建對話平台，只是門面功夫，「五大訴求好清楚，淨底係睇佢做唔做。」

黃先生（右）帶著子女參與活動，表示希望下一代能明辨是非，生活過得更好。（李慧妍攝）

攜兩小孩參與：怕他們長大後是非不分

今晚手拉手「香港之路」活動，仿效1989年「波羅的海之路」，希望國際關注本港反修例運動。行動於晚上7時集合，不少身穿黑色、白色及其他顏色衣服、戴口罩的市民一早到場，在金鐘道、太古廣場外的行人路排好「人鏈」，接近8時，由灣仔莊士敦道延伸而至的「人鏈」，與金鐘道及正義道交界的金鐘「人鏈」相連接，其後開始手牽手，並陸續亮起手機燈光，氣氛平靜、秩序良好。

市民黃先生一手抱著2歲女兒、一手拖著5歲兒子，到場參與活動。他指，為了下一代而支持運動，「香港再咁落去，最痛苦係仔女，被打壓。更擔心佢哋以後是非不分，黑變白、白變黑。」他表示，一國兩制、法治已受內地及港府破壞，「好多人話我哋係暴徒，但佢哋先係暴力對待我哋將來。」

黃先生指，原本在回家路上，但見到和平活動便一同參與，「阿仔都知警察打人唔啱，我唔會將自己嗰套直接用係小朋友身上，等佢長大後分析，要相信有時小朋友嘅批判、想法比藍絲更加清楚。」他透露，每次由民陣發起的和平集會，都會與家人參與，即使兩個多月來政府未回應訴求，但他相信香港的未來一定會更好，「船到橋頭自然直。所以我冇諗過移民，冇一個地方會比我土生土長嘅地方更好，一定不會走。」

羅先生與太太牽手到場，對於有這麼多港人參與手拉手活動，直言很感動。（李慧妍攝）

港人北上被檢查手機是白色恐怖

羅先生與太太則牽手到場。羅太指，是次活動令她感覺「好似同家人、真正香港人（一齊），有種熟悉感覺。」羅生亦感觸說：「好感動，初時擔心好難安排到多區行動，但嚟到見到已經好多人企出嚟。」

在金鐘工作的羅生表示，過去市民用不同方法表達訴求，自己亦參與過6.9、6.16、罷工等，惟政府一直不回應，「雖然政府好難回應全部，但撤回兩個字都講得咁辛苦，好難接受。加上警權過大令市民冇保障，我有交稅，但交稅反而會被人打。」羅太補充，不相信特首林鄭月娥的對話平台，「睇返佢以前嘅記錄，都係呃人，最後都係爛尾。所以對平台冇信心。」對於近期有港人北上，過境時被內地執法部門扣留。羅太表示，內地公安拿取港人資料，造成大家返港後仍會被監控，故盡量不回內地。羅先生則直言擔心白色恐佈，「香港係一個好保障私隱嘅地方，但近月揭露香港原來係咁冇保障，係會擔心的嗎。但更擔心以後更加嚴重，所以更加要企出嚟。」他又指，會繼續堅持下去，希望有日能與大家在煲底，脫下口罩相認。

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斥林鄭與「有心人」溝通是門面功夫

在九龍區返工的劉生，則專程到金鐘參與活動，「諗住呢度多寫字樓，OL無咁早到，嚟撐下場面，到9點就會離開。」過往曾多次參與遊行，包括8.18冒著大雨走到最後，他坦言亦擔心內地的扣查事件，「就算無做啲咩都有辦法被消失。依家唔爭取，以後或者會後悔。」他對政府至今不肯回應民間訴求，及多次的警民衝突，偶然感到灰心，「會諗自己做嘅係咪啱，但政府一直唔回應。最嬲係7.21，有晒人證物證，但佢哋就想大家忘記。今日又聽到有女士受辱，好嬲。」

儘管失望，但他不言氣餒，表明會堅持到底，「從沒冇見過咁多香港人走出來，今次同以往唔同，係一呼百應，堅持五大訴求。」對於林鄭月娥稱會與「有心人」溝通對話，劉生直斥是「門面功夫」，「訴求好清楚講晒，淨底就係做唔做。」

手拉手活動於晚上8時開始，參與者紛紛牽起身旁者的，其後再左手搭膊頭，右手高舉亮燈的手機。看不見盡頭的「人鏈」，市民不斷高叫「香港人加油」等口號，並齊唱《問誰未發聲》、《海闊天空》、《光輝歲月》等歌曲。接近9時，大家用右手遮蓋眼睛，以聲援早前有女示威者被布袋彈擊中右眼受傷，視力永久受損。活動至9時結束，參與者流水式散去。