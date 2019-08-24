【區議會選舉】旺角南67選民涉用可疑地址登記　賓館、找換店....

區議會選舉將近，再出現種票疑雲。積極考慮參選旺角南(E15)的社區前進社區幹事朱江瑋今日（24日）表示，經調查後，該區相信有67個選民登記地址有可疑，當中超過一半是賓館的地址，他們嘗試登門尋人，部分沒人應門或獲告知無此人，亦有人以找換店地址登記做選民，朱江瑋稱明日會將可疑個案轉交選舉事務處處理。

朱江瑋表示，旺角南(E15)選區有67個選民登記地址有可疑。(彭毅詩攝)

朱江瑋上周五取得新登記選民資料，之後花多日對比網上資料，發現二百六十多個選民登記懷疑有問題， 包括一屋多姓、查無地址等，團隊之後上門求證，相信當中67人的個案有問題，當中37人以賓館地址登記，16人登記地址是其他公司，3人地址是士多房，另外11人是他和團隊登門發現沒有此人居住。

朱江瑋舉例曾到「鎂鎂賓館」，獲告知沒有該登記選民，另外有兩人同時用「好運駕駛學校」的地址登記，團隊登門時，該公司沒有營業，朱江瑋認為，該單位小，擺放雜物後估計只可放一張床，難以讓兩人「前舖後居」，若有人住，都應非選民應申報的常住地址，可疑名單中亦見有人以找換店登記做選民。

朱江瑋相信，全港很多賓館是種票巢穴，亦有理由相信以賓館登記選民的人非住在香港，令選舉不再公正。

他指出，區議會選舉勝負可因幾票之差，舉例2011年油麻地北區議會選舉，林建文起初以兩票之差落敗，選舉呈請期間才發現五十多票為種票，他最終以近六成得票率勝出，朱江瑋強調，幾十票都可扭轉成敗。