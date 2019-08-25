【澳門特首選舉】港澳政局大不同　學者：青年怨氣較少　難爆動盪

《逃犯條例》修訂掀起持續逾兩個月的大型民眾運動，民怨民憤大爆發；在一海之隔的澳門，今天（25日）將會選出第五任行政長官，唯一候選人、澳門立法會前主席賀一誠以392票高票當選，順利當選，接掌濠江的特首寶座。 澳門大學政府與行政學系副教授余永逸早前接受《香港01》訪問，剖析澳門未來在賀一誠管治下的政治格局。他指出由於賀一誠過去擔任立法會主席，作風較為低調，表面上與傳統利益集團較為疏離，加上他的競選團隊多來自青年社團和年輕人，反映賀一誠銳意擺脫過去澳門特首予人「分餅仔」、利益輸送等印象。 至於澳門會否像香港般爆發大規模反政府運動，余永逸指出，澳門當前經濟環境良好，青年擁有不俗的生活條件，對社會怨氣較少，不過亦有青年人對政治空間存在無形枷鎖感到不滿，認為若澳門經濟急速衰退，上述的潛在因素才會被引爆，但難以昇華至香港的層次。

余永逸卻認為，從賀一誠的政綱、競選團隊組成，可反映賀一誠希望打破一些舊破局。（羅君豪攝）

選舉氣氛淡薄 「個個睇香港都唔睇澳門」

澳門特首由四個界別共400名選委選出，唯一候選人賀一誠手持379張提名票，高票「入閘」，當選機會高唱入雲。本身是香港人的余永逸指出，是次特首選舉氣氛淡薄，澳門市民一般較少討論是次「一人選戰」，又指香港的反修例風波令不少當地人視線由澳門選舉轉移至香港亂局，「以前年輕人都會喺網上有啲討論（選舉），但『送中條例』搞咁耐，個個睇香港都唔睇澳門，澳門市民一般無乜點討論（選舉）」。

現任特首崔世安管治10年，不少澳門人認為他10年來不作為，最令人深刻只是把派錢金額由8000元增加至一萬元，甚至有人認為，賀一誠或會成為崔世安2.0。

然而，余永逸卻認為，從賀一誠的政綱、競選團隊組成，可反映賀一誠希望打破一些舊破局。

他解釋，過往兩任特首的競選團隊主要由傳統社團組成，例如工聯、中總、澳門民建聯等成員組成；而在賀一誠競選辦中，核心成員雖仍來自傳統社團，例如辦公室主任是澳門廠商聯合會會長崔煜林，副主任為身兼立法會副主席的澳門工會聯合總會副會長林香生，但在下層的執行工作上，成員普遍來自建制青年社團，例如新青協等，反映賀一誠銳意擺脫過去澳門特首予人「分餅仔」、利益輸送等印象。

賀一誠（左二）成為澳門特首唯一候選人。（資料圖片/梁鵬威攝）

銳意擺脫「分餅仔」、利益輸送等印象

澳門政府公職體系一直存在「用人唯親」的問題，加上政府管治欠缺透明度，予人官商勾結和利益輸送等印象。余永逸分析賀一誠的政綱，指賀將提升公共治理水平放在政綱第一點，包括提到「深化公共行政改革，提升公共行政效率」、「推行政務公開，提升政府決策水平」、「強化官員問責」等，雖然有關政綱仍處於「口號式」階段，但反映賀一誠知悉和重視這些積存以久的問題，至於具體政策最終有否落實，余永逸說：「係咪真係做到，過一兩年同佢（賀一誠）計數先知。」

房屋問題和青年問題亦是賀一誠著墨較多的政策範疇，他沿用 「社屋（公屋）為主，經屋（居屋）為次」的房屋發展方針，並提出研究構建合理的「夾心階層」置業階梯，協助一些買不到經濟房屋、又無法負擔私樓的澳門人「上車」。余永逸指出，澳門人的房屋問題未如香港人般嚴峻，並非剛性需求，而屬「恐慌性需求」，擔心今天不「上車」，日後難以負擔不斷上升的樓價。他舉例指出，以他的大學學生為例，亦有足夠能力「租得到，買得到（樓）」。他續指，澳門當前土地空缺可以興建四至五萬個單位，加上數個新填海區已落成和即將落成，認為要理順澳門房屋問題，關鍵在於如何分配和規劃。

余永逸指，澳門青年人生活條件較為安定，對於社會怨氣較少，出現大規模反政府運動不大。（羅君豪攝）

他估計賀一誠的開局將會不錯，至於能否有所作為和實績，關鍵在於傳統社團和建制力量是否配合賀一誠的施政，「面對舊體制、盤根交錯嘅社會結構，關鍵都係現有建制精英會唔會配合，今次中央支持賀一誠，相信都係見佢同傳統利益無咁多瓜葛，喺中央支援下能否做到嘢，就要觀望落去，但相信開局應該良好，好似依家其實好多人想加入佢嘅團隊，但好多人都入唔到，就知社會上唔少人都想同佢有啲合作」。

料賀一誠開局不錯

澳門一向予人產業單一化的印象，只有博彩業支撐澳門經濟發展。余永逸指出，當前博彩業作為龍頭行業，關鍵是龍頭能否拉動更多不同行業發展，例如會議展覽、旅遊、酒店業等，普遍大學畢業生主要也是加入賭業相關的行業和政府公職體系，起薪點至少有1.3萬至1.5萬元，較香港為佳。至於若青年人想有一些另類發展，就可能要離開舒適圈，到香港等地追尋夢想。

正因澳門年青人生活條件較為安定，對於社會怨氣較少，即使對政府有不滿，也只因政治空間存在無形枷鎖。至於香港的反修例運動會否為澳門帶來蝴蝶效應，令澳門未來出現大規模反政府運動，余永逸認為，澳門人正在享受良好的經濟環境，即使年輕人未必能夠「上車」，但收入和生活尚算不佳，認為若政治急速衰退，上述的潛在因素才會被引爆，但在可見將來，澳門的群眾運動不會昇華至香港的層次。

上周一拒批聲援反修例集會 余：如打開半個潘朵拉的盒子

不過余永逸提到，有澳門人上周一欲發起集會和默站，反對香港警察在執法時使用暴力，澳門執法部門根據集會權和示威權法律，不容許集會舉行。他指出這批聲援香港反修例運動的年輕人，與傳統民主派例如蘇嘉豪等人不同，多為政治素人，但現階段暫時不知這批年輕人是何許人，但他們所爭取的訴求較為「踩線」，與傳統主流價值不同。他又指是次政府拒批集會，做法有點濫用權力，猶如打開半個潘朵拉的盒子，認為壓縮集會自由的行為在將來再出現，或會激化澳門年輕一代。