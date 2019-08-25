【澳門特首選舉】唯一候選人賀一誠　獲392票當選

澳門今天（25日）將會選出第五任行政長官。早上10時，選委會到澳門東亞運動會體育館投票，選舉結果公布後，候任特首隨即會召開記者會。 澳門立法會前主席賀一誠是今次選舉的唯一候選人，最新消息是他獲392票、7票為空白票、一票為廢票，得票率為98%，將於12月接掌濠江的特首寶座。他發表當選宣言後，隨即與首任澳門特首何厚驊握手，隨後與多名選委握手。

賀一誠上月獲379名選委提名，佔全數選委400人的92%，成為唯一的候選人。他最終得票較獲提名票多13票，亦是3名特首首次參選中，得票率最高的一位，1999年何厚鏵得票率為81.5%，而2009年崔世安得票率為94%。

現年62歲的賀一誠早年從商，由2000年起擔任澳區人大代表，及後更成為全國人大常委；2009年晉身澳門立法會議員行列，其後於在2013年更上一層樓，當選立法會主席，成為當地立法機關掌舵人。

自2009年，賀已被視為澳門特首的潛在人選，但他多次表明不參選，又曾自言「自己能力太低，做唔到」。2016年時，他自嘲「連立法會主席都做唔好，點敢做特首？」，明言不會參選第五屆澳門特首選舉。因此外界有指賀一誠決定參選，與中央授意極有關連。

賀一誠4月宣布參選特首後，便相繼辭去立法會主席和澳區人大代表的職務。外界分析，北京及早批准賀一誠辭去人大代表職務，是為其部署特首選戰鋪路，可解讀為中央支持他參選，故賀一誠一直被視為下任澳門特首的大熱人選。

澳門特首選舉戰未開鑼前，共有4人表明有意參選，包括投資顧問公司董事梁國洲、前澳門光明報社長許榮聰，以及澳門居民蔡婷婷，不過其餘3人的從政經驗、財力及影響力，遠遠不及賀一誠；加上被視為「黑馬」的澳門經濟財政司司長梁維特表明不參選，令賀一誠早於選前已「不戰而屈人之兵」。

賀一誠的選舉代理人為立法會議員邱庭彪，辦公室主任為澳門廠商聯合會會長崔煜林，副主任則為身兼立法會副主席的澳門工會聯合總會副會長林香生。

澳門1999年主權移交後歷經5任特首，其中第一任的何厚鏵，和第3任的崔世安，都曾連任一次。除1999年首屆選舉外，歷屆的澳門特首選舉，都只有一名候選人參選。

澳門今天（25日）將會選出第五任行政長官。早上10時，選委會到澳門東亞運動會體育館投票。（新華社）

賀一誠當選後發表宣言，表示非常榮幸當選第5任特首，感謝大家對他的信心和支持，同時要感謝與他分享意見、幫助他的社會朋友和市民，亦感謝傳媒和競選辦同事，最後感謝家人的付出。

賀一誠稱，深知特首責任重大，將會繼續推行「一國兩制」、「澳人治澳」，並按照《憲法》、《基本法》施政，以變革創新精神服務居民、國家。他又指，早前曾向不同團體、社會人士介紹政綱，強調會不負重託，加大人才培養、開創澳門發展新局面。他重申定必會盡忠職守，實現中華民族的偉大復興。