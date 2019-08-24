【逃犯條例】張炳良稱對話前應回應抗爭者部分訴求　狄志遠倡特赦

修訂《逃犯條例》的爭議持續，行政長官林鄭月娥早前建議成立對話平台，讓不同階層和政見的人士交流意見尋找出路，她今早（24日）邀請一眾「有心人」到禮賓府會晤，分享搭建平台的想法。 有份出席會議的前運房局局長張炳良表示，會上提出政府須積極回應部分由市民及抗爭者提出的要求，才能製造有利的對話環境；新思維狄志遠則認為，政府要先疏導市民情緒，可積極考慮特赦，創造有利對話的條件。

張炳良表示，會上提出政府須積極回應部分由市民及抗爭者提出的要求，才能製造有利的對話環境。（李偉欣攝）

行政長官林鄭月娥早上於禮賓府與10多名「有心人」會面商討構建對話平台事宜，出席人士包括運輸及房屋局前局長張炳良，立法會前主席曾鈺成、中大前校長沈祖堯、港大微生物學系講座教授袁國勇、灼見名家行政總裁文灼非、新思維主席狄志遠，以及政府工業貿易諮詢委員會成員麥嘉晉和多名司局長。

眾人與林鄭會晤約3小時，張炳良表示，會上討論的範圍相當廣泛，與會者分享對現時社會局面的看法、走出困局的建議，以及如何促進社會上的對話和透過甚麼方式搭建溝通平台等。他在會上表達對現時社會撕裂的擔心，認為要促進社會上不同人士的溝通和了解，關鍵在於如何制造有利於溝通對話的環境，故他提出政府或需要積極地回應部分由市民及抗爭者提出的要求，例如是清楚表明撤回修例和成立獨立調查委員會。

張炳良說，坊間對於獨立調查委員會的性質及調查內容或有不同意見，但他認為最基本是按照法例成立獨立調查委員會，這也是社會上比較多人認為是具公信力的方法，認為政府可朝這個方向發展，令社會感覺當局是有積極地回應，「我們要為香港好，大家都不希望因為過分的社會撕裂和政治紛爭，最後失去香港」。

張炳良指出，現在是思考如何走出困局的時機，但他明白要走出這個困局不容易，當中涉及政治考慮及中央政府的看法等，但無論如何都要先踏出第一步，又認為由參與抗爭運動人士提出對話平台的做法也須列入考慮，「這些是不可低估的因素」。

狄志遠：特赦抗爭者及警員

狄志遠也有獲邀出席會議。他稱，會上氣氛良好，感覺大家都有誠意解決目前的社會問題，提出各種舒解民意的方法。他同樣認為，制造良好的氣氛及條件是開展對話的關鍵，因為市民對政府一直以來的回應都感到「唔順氣」，在此情況下難以好好溝通。故此，要讓市民從情緒化進入理性的溝通平台，一定要先抒解目前的怨氣。他在會上提出三點建議，包括在增加監警會成員方面，成員的立場及光譜應該更多元化，例如邀請民主派人士加入以平衡聲音；其次是抗爭者和警隊雙方都有要和解及特赦，建議成立小組就和解特赦制定準則，把相關建議提交特首考慮。最後，他認為政府在處理修例事件有疏漏，主事官員及行政會議間有人須問責下台，有新的團隊「再上路」，以向公眾交代。

麥嘉晉會議上提出，若果政府對五大訴求沒有實質回應，對話平台不具意義。（李偉欣攝）

狄志遠認為，如果政府先做了以上的建議，市民或會「順氣啲」，即使罵完政府後，都會理解「有啲嘢是需要做」。

麥嘉晉：政府擔當「沙包」 讓市民消氣

與會者中較年輕的一位是政府工業貿易諮詢委員會成員、前民主思路聯席召集人麥嘉晉。他在會議上提出，若果政府對五大訴求沒有實質回應，對話平台是不具意義的，雖然明白政府在短時間內難以提出實質回應，但至少在溝通平台出現前，要先加速檢控和跟進元朗7.21白衣人無差別打市民的案件。他建議，政府親自接觸市民、學生和前線示威者，政府可以擔當「沙包」，讓市民消氣和抒發感受，再制訂滿足訴求的方案，尤其是考慮成立獨立調查委員會。