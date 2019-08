【逃犯條例】林鄭fb帖文：大家都累了　明社會怨氣深　冀開展對話

《逃犯條例》爭議持續,為了籌組溝通平台與市民展開真誠對話,行政長官林鄭月娥今早(24日)邀請十多名「有心人」開會討論。她於會議結束後便馬上在fb專頁談及會面細節,稱明白現時社會怨氣很深,部分市民對政府未能全部滿足「五大訴求」感到不滿和憤怒,但強調持續抗爭非出路,希望透過溝通去互相理解、放下和寬恕,又稱如果民間有對話平台並希望有官員參與,他們都樂意出席。

特首林鄭月娥周二(20日)會見記者時宣布立即建立與民間對話平台,希望能與市民對話。(資料圖片/張浩維攝)

林鄭月娥上午在禮賓府,與各界人士會面,討論如何籌建對話平台,再於其FB帖文。 林鄭月娥首先感謝這群「有心人」願意願意在這個困難時刻走進禮賓府,為社會找出路,分享對搭建對話平台的想法。她稱,提出構建「對話平台」後,引起不少懷疑和批評,明白現時社會怨氣很深,部分市民對政府未能全部滿足「五大訴求」感到非常不滿甚至是憤怒。林鄭表示,她不期望對話能夠輕易解開死結,停止示威衝突,或者提供問題的解決方法,但指出持續抗爭並非出路,坦言經過兩個多月,「大家都累了,我們可否坐下來談一談?」 林鄭又說,目前的困局是源於修訂《逃犯修訂》,但市民的不滿亦有可能是源於政治、經濟、民生等不同範疇的深層次社會矛盾。她呼籲,反修例人士停止暴力的同時,也必須為解開社會更深層次的「死結」提供出路。 故此,在過去較為平靜的一周,當局希望藉這個契機啓動對話,指出政府提倡的對話,是不分階層、不分顏色、不分年齡,以及是持續一段頗長時間的對話,最重要的是整個社會都抱有相同信念,一起推動透過溝通去互相理解、放下和寬恕;又稱如果民間有對話平台,她和官員都樂意出席。

對於如何建立多元化對話平台,林鄭稱定必會繼續用心聆聽意見,而當中有一點肯定的,就是「對話不是為對話而對話」,而是希望找出社會不滿的根源和解決方向,最終達致改變。她稱,政府希望先踏出第一步,儘管這一步可能小得看不見,但相信也是值得的。

不過,林鄭fb發帖文後不足2個小時,就遭網民「洗版」留言,大量留言是重複「五大訴求,缺一不可」。其他留言也多是批評林鄭不聆聽民意,也有人要求她直接到觀塘,與遊行人士對話,留言總數至截稿前突破2.1萬個,仍不斷增加。此外,該帖文獲得1.6萬個「嬲嬲」,讚好則只有2,700多個。

林鄭月娥facebook帖文全文:

今日下晝財政司司長陳茂波 (Paul M.P. Chan)​聯同多位局長公布咗一系列紓困措施,幫中小企業面對轉差嘅經濟情況同減輕市民嘅生活負擔。我感謝過去一、兩個星期業界、勞工界同政黨向我哋提咗唔少有用嘅意見。正如我喺8月9號同33位各行各業代表開會後見記者時講,本港經濟情況非常嚴峻,同每一位市民都息息相關。

今日公布嘅措施,目的係紓困。要喺外憂內患嘅衝擊下回復元氣,當前最重要嘅係停止暴力,恢復社會秩序。近日香港多次出現以示威為名嘅暴力或者破壞活動,大家都感到十分痛心。我相信每一個珍惜香港嘅人,都唔會忍心見到香港被摧毀,因為香港呢個家你同我都「有份」,We all have a stake in Hong Kong!

有人將我早前回應記者英文提問時所講嘅 no stake in society 演繹成我認為示威人士都係喺香港 no stake 或者「無建設」嘅人,只係一個誤會。我當時嘅意思係除非有好少數嘅人因為覺得自己「無份」而不惜摧毀社會,香港嘅經濟發展對每一位香港人都好重要。

香港目前嘅難關正正需要每一位市民共同應對。請大家一齊努力,讓香港盡快重回正軌。

