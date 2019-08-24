【逃犯條例】記協執委：記者在反修例浪尖上　拍攝實況助思考前景

反修例風波持續超過兩個月，香港記者協會執委陳朗昇今日（24日）在香港電台《香港家書》中表示，反修例的抗爭仍未見解決曙光，警民衝突曠日持久，記者天天站在衝突浪尖上，即使有警方傳媒聯絡隊在場，但警方進行掃蕩或驅散行動時，仍有槍彈落在只有傳媒身處的位置。 對於警方、撐警者或示威者均有違反新聞自由的行為，他直言，雖不能忽視政治和經濟因素對傳媒機構的影響，但有形之手仍未能對前線記者的工作「越俎代疱」，相信有記者拍攝實況、發掘真相，香港社會才能有更全面資訊，讓不同持份者思考香港前景。

有實習記者本月初在警民衝突現場中催淚彈，頭部受傷，面流披血。（資料圖片）

陳朗昇表示，記協至今共收到33宗涉及警員對記者無理阻撓採訪，或粗暴對待的個案，其中 27 宗個案已交予監警會跟進。所接投訴中主要為阻撓採訪（11宗），又或被警員槍彈、盾牌及警棍所傷（21宗），當中有8宗是沒有示威者情況下被催淚彈襲擊、5宗是被胡椒噴劑或水劑噴射、4宗被警棍打、3宗被警察盾牌撞打，以及1宗被橡膠子彈或布袋彈所傷。

陳朗昇指，雖現時大多傳媒行家已配備保護力較強的防毒面具，惟頭皮、手腳皮膚等仍會接觸到大量催淚氣體，對現場記者造成身體傷害，在頻繁接觸催淚煙下，多人出疹、持續流眼水，肚瀉及嘔吐等症狀。

比起皮肉之苦，他直言警員或撐警者對新聞工作的不理解，更令行家失望。每周約兩至三天走在衝突前線的他，憶述警員常指責記者「沒有拍攝暴徒」、上周機場衝突更有趕來增援的防暴警察得悉同僚受傷後，指責在場記者「助紂為虐」；亦有警察叫記者不要拍太多片段，說「你影完都唔出」。



他澄清，現時直播片長達數小時，而記者的鏡頭是大眾的耳目，不論其個人立場。「以我為例，其實不論是警方速龍小隊的拘捕行動、還是示威者以磚塊打爛紀律部隊宿舍的窗戶，我和其他行家都一併站在最前線拍攝，我更因站得太近而被警方的手擲胡椒彈帶火碎片燒傷，幸無大礙。」

示威者陣營要求刪除影到示威者面部的照片或影片

陳朗昇亦指，示威者陣營亦會出現違反新聞自由的行為，如要求記者不要拍攝某些場面，要求刪除影到示威者面部的照片或影片，甚至破壞某些新聞機構採訪車。他認為，不能忽視政治和經濟因素對傳媒機構的影響，但政治和經濟的有形之手仍未能對前線記者的工作「越俎代疱」。相信記者盡力發掘真相、拍攝實況，香港社會才能有更全面資訊，讓社會不同持份者掌握更多後，再思考香港前景。