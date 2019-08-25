【澳門特首選舉】「一哥」賀一誠　生於工業世家　政綱助青年買樓

澳門特首選舉今天（25日）舉行，唯一候選人、澳門立法會前主席賀一誠獲392票高票當選，成為新一代濠江掌舵人。 62歲的賀一誠由2000年起擔任澳區人大代表，一年後「升呢」擔任全國人大常委，一做就做了18年，最終因參選特首才辭去有關職務；他於2009年晉身澳門立法會議員行列並擔任立法會副主席，於2013年「坐正」擔任立法會主席，掌管澳門立法機關大權。 人稱「一哥」的賀一誠雖然仍稱因大灣區而參選，不過他的競選政綱以行政改革、房屋改革和青年問題為主軸，其中在房屋政策沿用過去 「社屋（公屋）為主，經屋（居屋）為次」的房屋發展方針，並提出研究構建合理的「夾心階層」置業階梯，協助一些買不到經屋、但無法負擔私樓的澳門人「上車」，有學者估計房屋問題將為賀一誠的施政要務。

賀一誠生於工業世家，人稱「一哥」。（資料圖片/梁鵬威攝）

賀一誠於1957年6月在澳門出生，其父親賀田為工業家，1950年代創立賀田工業有限公司，賀一誠成功繼承父業，並在內地改革開放初期積極投入投資，使他成功晉身澳門著名企業家之列，更被形容是一名務實和穩健的實幹型商人。

賀一誠於2000年開始涉足澳門政壇，先於2000年當選澳區人大代表，一年後「升呢」擔任全國人大常委，2004年擔任第二屆澳門行政會成員，2009年循工商金融界別當選立法會議員，並擔任立法會副主席，其後於2013年「坐正」擔任立法會主席。

由2009年起，賀一誠已被視為澳門特首的潛在人選，不過他多次表明不參選，包括曾以「自己能力太低，做唔到」為由，表明無意參選，2016年更明言不會參選第五屆澳門特首選舉，稱「連立法會主席都做唔好，點敢做特首？」故外界認為，賀一誠參選決定與中央欽點極有關連。不過賀一誠多次重申自己沒有獲中央欽點，又明言決定參選的過程中，無見過澳門中聯辦和港澳辦。

曾稱能力太低 難當特首

賀一誠的競選政綱中，把提升公共治理水平放在政綱第一點，包括提到「深化公共行政改革，提升公共行政效率」、「推行政務公開，提升政府決策水平」、「強化官員問責」等，有學者認為反映賀一誠知悉和重視這些積存而久的問題，例如公職體系「用人唯親」等爭議。

另一政策重點是房屋範疇的政綱，他沿用過去 「社屋（公屋）為主，經屋（居屋）為次」的房屋發展方針，並提出研究構建合理的「夾心階層」置業階梯，協助一些買不到經屋、但無法負擔私樓的澳門人「上車」。

至於他在政改的立場，他月初在記者會上指出，普選特首是大家的目標，不過未回答是否有時間表，又指澳門若要推行政改，主動權是在中央，不是澳門立法會。

崔世安推600億基金惹爭議 賀：諮詢做得唔好

近期澳門最具爭議事件，相信是特首崔世安決定從超額財政儲備中撥出600億澳門元，成立澳門投資發展基金管理股份有限公司，做法引起市民不滿，新澳門學社質疑有利益輸送之嫌，最終政府叫停有關撥款項目。賀一誠受訪時指，政府在諮詢上「功夫做得唔好」，被問及上台後會否重推法案，賀一誠指現在並非投資的合理時間，認為保守方式理財會更為合適。

從政20載，賀一誠在立法會的裁決曾惹爭議，其中澳門立法會議員蘇嘉豪去年在立法會上以「垃圾會」形容立法會，賀一誠回應有關言論時指，立法會工作難以讓市民完全滿意，但認為批評立法會是「垃圾會」屬侮辱，反問蘇嘉豪為何要留在垃圾堆工作，言論惹起頗大爭議。

另外，蘇嘉豪聯同另外兩名民主派立法會議員歐錦新和吳國昌去年在立法會繼續提出六四動議，惟賀一誠以「超出澳門自治範圍」為由，同時指動議不屬於「祝賀、慰唁、抗議、致意、讚揚、譴責」六種心意的內容，拒批有關動議。