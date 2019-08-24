【政圈風聲】首聚氣氛良好　林鄭勤抄筆記　有心人獨對此建議分歧

修訂《逃犯條例》爭議引發了一場巨大的政治風暴，至今仍不見出口。特首林鄭月娥提出籌組溝通平台，與社會上不同持分者展開對話，首場討論今早(24日)在禮賓府展開，會議長達三小時。據了解，林鄭月娥在會上主要是聆聽眾人發言及不時抄筆記，而10多名與會者亦有較一致的共識，就是當局在開展對話前，需要先製造有利溝通的條件。至於何謂有利的條件，建議包括宣布正式撤回修例、成立獨立調查委員會，以至是和解、特赦等，據悉會上亦沒有人對這些建議提出強烈的反對意見，唯獨一項有保留。

特首林鄭月娥本周二提議構建溝通平台後，便馬上邀請各界知名人士到禮賓府分享搭建平台的方法。會議長達三小時，首先由林鄭月娥作開場發言，然後每位嘉賓輪流提出自己的看法。多名與會者事後均不約而同地稱，會上的對話內容頗具建設性，氣氛良好，感覺林鄭有認真聆聽眾人的看法，更不時抄筆記下重點。歷時三小時的會議一氣呵成，沒有中場小休。

有與會者透露，會議間各人都認同，在開展對話之前，政府要先踏出一步，製造有利對話的條件，嘗試先取得在反修例運動中較溫和及中間派市民的共識，「如果真喺無，就預咗硬著陸」。

對於抗爭者提出五大訴求，當中市民有較大共識的，例如要求政府正式宣布撤回修例和成立獨立調查委員會，據悉與會者中沒有人對這兩個建議持強烈的反對意見；至於要求特赦抗爭者，有與會者則對此表示有保留。