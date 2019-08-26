【825荃葵青遊行】水炮車、毀商舖、警鳴槍　黃昏後「荃」新爆點

昨日的「825荃葵青」示威，入夜後愈演愈烈，首先是警方於六時，首次出動水炮車，並發射水炮。 入夜後示威者到二陂坊毀壞麻雀館等店舖的玻璃及大門，懷疑要報復早前荃灣有藍衣人以鐵通攻擊示威者等事件。至晚上，警員又因為到場處理麻雀館被毀，而被大批示威者圍攻，警員向天開槍，屬旺角騷亂後警方再於示威中舉槍。

示威者投燃燒彈 警方射水炮

昨日的825荃葵青遊行，於下午演變成暴力衝突，示威者多次向警方方向，投擲多枚燃燒彈，當中更有燃燒彈擲正警員的腳邊，幸而警員未有受傷。至黃昏後，警方更首次出動水炮車。

下午約六時，至少兩架水炮車漸漸駛入荃灣衝突現場附近，警員站到水炮車附近戒備。水炮車繼續向楊屋道方向推進，沿大河道駛向沙咀道。示威者不斷向警方防線投擲燃燒彈，汽油彈及催淚彈短兵相接。

大批防暴警察為水炮車開路，並與示威者於荃新天地對出、楊屋道對峙，然而示威者防線未有退後，雙方對峙逾半小時。之後水炮車從大河道轉入楊屋道方向，到達警方防線。然而部分示威者見狀即後撤，及跑入附近內巷。

警方防線及水炮車繼續向聯仁街、示威者方向推進。速龍小隊突然向示威者方向衝去。至大約七時，現場大部份的示威者都已經離開，但警方仍以水炮車水柱向水馬射水，屬首次正式出動。然而被射水馬紋風未動，最終要由防暴警人手清走水馬。多部警車駛離楊屋道，但現場仍有防暴警察戒備，而兩輛水炮車也離開德士古道。

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藍黑互戰後 示威者到二陂坊毀商店

另外昨日下午曾有數名藍衣人，於的士車尾箱取出鐵枝攻擊示威者，之後雙方於街頭持械互毆，及後藍衣人敗退。此前荃灣於8.5亦曾有示威者被白衣人嚴重斬傷事件，29歲的當事人事後曾接受訪問，表示：「（腳部）8成肌肉斷咗，腳掌係完全郁唔到。」而右手亦傷口見骨，甚至遭利刀「片走骨碎」。事後不少示威者將攻擊事件歸咎荃灣的「福建幫」。

昨晚入夜後，有部份示威者到二陂坊，用鐵通敲打商鋪鐵閘，懷疑是要報復早前藍、白衣人的攻擊。被攻擊店舖包括中元節文化協會、一品雞煲、源記火鍋雞煲、聯發麻雀館等，其間有人大叫：「你陀地呢？」、「斬人都斬得咁開心！」有示威者成功打開麻將館鐵閘，當時裡面燈光通明及有人在內，但沒有人在打麻將。示威者大叫：「叫你班大佬、福建佬、陀地落嚟！」店舖的玻璃門被打破，示威者不斷用鐵通敲打發出陣陣聲響。

由6月9日至今，除了示威者於上水曾毀壞藥房的招牌外，一直未有針對私人店舖作破壞。因此今次到二陂坊毀商店屬反修例示威的首例。

+ 5 + 4 + 3

示威者追打 警員向天開熗

出現二陂坊毀商店事件後，有警車到場執法。但從警方播放的片段可見，之後多名示威者包圍警車並以鐵枝打破玻璃，之後警員下車。之後再有一批示威者攻擊警員，示威者持武器不斷追打，其後有六名警員曾拔槍，指向示威者，記者亦一度被槍口所指。記者在現場聽到曾傳出一聲槍聲，原來有一名警員曾向天開槍。舉槍過程中，一名示威者雙手舉高跪在警員面前，警員一腳伸開示威者，示威者倒地。

事後大批市民及傳媒不斷追問為何開槍，現場市民及記者情緒甚激動，防暴警到場增援。警方之後深夜開記招解釋開槍決定，指警員當時生命受威脅，因此舉槍及向天鳴槍屬合理武力。

對上一次警員在示威時向天開槍，已是2016年旺角騷動。當時一名警員遇襲，另一名警員向天開兩槍，槍口曾對着人群。此前多場反修例示威，未有警員曾開真槍。