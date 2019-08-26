【825荃葵青遊行】民建聯經民聯強烈譴責　指示威者暴力升級　

反對政府修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，今日（25日）有市民發起「荃葵青集會遊行」，其後演變成多區警民衝突。民建聯今（26日）召開記者會強烈譴責激進示威者行為。主席李慧琼表示，示威者使用的武器不斷提升，已達到致命程度，若不停止有機會造成人命傷亡，故會堅決支持警方嚴正執法，盡快恢復秩序。 李慧琼又指，民陣早前發起8.18「和理非」集會後，政府已經釋出善意，宣布構建對話平台，強調停止暴力和對話同樣需要。

立法會議員、觀塘區議員柯創盛表示，這兩天示威者的暴力行為已升級，對於上周六（24日）的觀塘遊行中，有示威者拆毀智慧橙柱，他強調政府已重申智慧橙柱目的只收集城市數據，並無人面識別。立法會議員、荃灣區議員陳恆鑌指，昨日在荃灣的遊行，示威者偏離遊行路線，有人丟氣油彈、破壞二坡坊的店鋪，做法必須要譴責。他強調不要讓和平的示威美化暴力行為，「要同暴力割席」。

身兼立法會保安事務委員會主席的陳克勤稱，示威者的暴力情況已全面升級，持有長木棍等武器。對於昨日警方出動水炮車和裝甲車，他認為警方可多使用水炮車清場，能有效將示威者和警方分隔，使前線警務人員感安全。他強調，警方出動水炮車有嚴謹指引，認為是一個值得考慮、有效的方案。

經民聯發聲明認為，香港目前已經到了非常危險的關頭，如果違法暴力行為再不受到遏止，恐會造成人命傷亡，法治將蕩然無存，香港百年繁華會毀於一旦，促請特區政府迅速制訂應對措施，堅決止暴制亂，堅定支持警方嚴正執法，將「暴徒」繩之以法。經民聯又呼籲全港市民正視極端暴力對社會帶來的嚴重破壞，全港市民一起發出正義之聲，齊向違法暴力行為說不，共同遏止和抵制暴力，維護社會秩序，捍衛得來不易的「東方之珠」美譽。