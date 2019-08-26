【825荃葵青遊行】EU遭圍攻鳴槍示警　涂謹申：暫不會苛責警拔槍

昨日（25日）的荃葵青遊行再次演變為激烈警民衝突，數十名黑衣示威者在荃灣大陂坊、二陂坊及眾安街一帶，破壞被指屬「福建幫」食肆、麻雀館。十多名衝鋒隊（EU）警員到場嘗試驅散時，被大批示威者持棍、鐵通及雨傘追打，期間有3名警員拔出配槍，指向追打他們的示威者及記者，有警員更向天開一槍示警。 立法會保安事務委員會副主席涂謹申今早（26日）在港台節目中表示，現時仍需待更多片段還原昨晚現場情況，但他指暫時不會苛責警方拔槍，「如果拔槍能夠喝停到，對大家都係好。」

立法會保安事務委員會副主席涂謹申表示，暫時不會苛責警方拔槍。（資料圖片）

若感受威脅需保護自己

涂謹申表示，若遇上強烈襲擊，警察的人身安全有即時危險，根據規定他們有一切權力保護自己，包括拔槍。

但他同時認為，警察理應有足夠訓練，若已配戴頭盔、盾牌等保護裝備，應能應付棍及雨傘等攻擊。然而，涂認為若只有寥寥數名警員，他們的處境有機會很危險，「今次暫時不會苛責警方拎支槍出嚟，如果自覺有威脅，係要保護自己。」

涂謹申又說，對於昨晚兩個情景感到不安，包括有2名警員似乎擎槍指向記者，以及一名示威者跪地懇求警員不要開槍，隨後被一腳踢開，他認為警察相關行為很難說得通。

涂謹申認為，政府需要有決心解決問題，「唔可以搵警察幫你頂兩個月……始終係文人政府的敗跡，係徹底失敗。」