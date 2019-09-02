【政圈風聲】風雲老將出選區議會　民主黨單仲偕或成「秘密武器」

區議會選舉將於11月舉行，自從逃犯條例修訂引發龐大風波，不少年輕「素人」出選，但亦有不少老將藉「風雲計劃」形式出山。除了兩名區議會及立法會「雙料」議員，民協廖成利、民主黨黃國桐積極考慮出選，據了解民主黨單仲偕亦正考慮出選，於現時居住的葵青區議會華麗選區，挑戰前黨友、經民聯黃耀聰，暫時未有決定。 單仲偕回覆《香港01》查詢時指，現時不作回應，待9月底再交代。

曾任4屆區議員的律師黃國桐（圖），打算轉往九龍城區議會太子選區，挑戰西九新動力丁建華。（資料圖片）

佔中發起人戴耀廷早前提出「風雲計劃」，希望聯絡有意出選區議會選舉的新人及老將，以填滿只得建制派參選、最終自動當選的「白區」。上屆區議會選舉有68個「白區」，而截至昨日（1日）為止，則尚餘3個「白區」，「白區」數目大大減少。

反逃犯條例一役中，除了吸引不少「素人」出選，亦有不少老將出選。其中單仲偕無論於區議會或立法會均經驗豐富，他早於1985年便連續擔任5屆葵青區議員，其中由1994年起更擔任葵青區議會主席。另外，他亦由1995年，共擔任5屆立法局／會議員。

據悉，他現正考慮重返葵青區議會，出選華麗選區，現任議員黃耀聰曾加入民主黨及其前身港同盟，他亦是資深議員，由1985年連續9屆當選至今，由2000年起，他改為無黨籍，及後加入葵青民生動力及經民聯。雖然如此，但單仲偕居於華景山莊，在華麗選區之內，或許對他是有利因素。

曾任6屆區議員的廖成利（黃色背心者），則打算前赴黃國桐舊區，即黃大仙區議會彩雲東選區，挑戰上屆戰勝黃國桐的民建聯蔡子健。（資料圖片）

另外，曾任4屆區議員的律師黃國桐，打算轉往九龍城區議會太子選區，挑戰西九新動力丁建華，上屆該區自動當選。至於曾任6屆區議員的廖成利，則打算前赴黃國桐舊區，即黃大仙區議會彩雲東選區，挑戰上屆戰勝黃國桐的民建聯蔡子健。

至於早前傳聞會出選離島區議會東涌北選區的「老將」民主黨蔡耀昌，最新消息是不會出選。他接受《香港01》查詢時指，決定屬個人因素，希望在該區覓得素人出選。