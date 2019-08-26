【逃犯條例】曾鈺成：政府要扭轉人心　應反求諸己

反對逃犯條例修訂示威再演變成激烈衝突，不少人認為有外國勢力煽動，更有人拍攝公眾場合或示威場合出現的外國人，指對方可能是美國中情局（CIA）人員。 立法會前主席曾鈺成今日（26日）在報章撰文，表示外國勢力在港有影響力，但示威者不認為受到外國勢力煽動，希望決策者不是只會「怨勝己者」，而是要「反求諸己」。

依靠警力止暴制亂 不能舒緩對抗情緒

曾鈺成在《AM730》專欄撰文，題為《不怨勝己者，反求諸己而已矣》。

他表示，即使特區政府依靠警力可以成功止暴制亂，把示威活動壓力下去，也不能舒緩社會上的對抗情緒，不能消除事件對香港融入國家發展大局（包括粵港澳大灣區發展）已經造成的障礙，不能減輕事件對爭取台灣「一國兩制」和平統一造成的打擊。

曾鈺成文章又提出，美國勢力在外國確實煽動顏色革命，但香港情況不同，不存在推翻政府的因素。（資料圖片）

如將成因歸於外國勢力干預 豪無幫助

文章指出，要有效抗擊港式「顏色革命」，扭轉敗局，必須爭取人心。不論是止暴制亂的迫切任務，抑或保證「一國兩制」行穩致遠的長期目標，成敗關鍵都在於香港市民的人心背向。

曾鈺成表示，如果說這次反修例的巨大政治風暴，是特區的敵對份子勾結外國勢力搞出來的，這說法即使有事實根據，對解決特區面對的問題毫無幫助。

示威市民不覺得是外國勢力煽動 說法反感

他指出，參加反修例示威遊行的人數破了歷史紀錄，是因為很多香港市民對「一國兩制」失去信心，對特區政府的管治十分不滿。這負面情緒，不是一朝一夕形成，而是年年月月積累下來的。他直言，絕大多數參加示威遊行的市民，不會覺得自己是受了外國勢力的唆使和煽動，更不會以為參加示威便可以拿到外國好處，「如果對他們說這場風暴是外國勢力的陰謀，只會令他們覺得受到侮辱，令他們更加反感」。

昨日荃灣遊行後出現衝突，警察一度拔槍指向群眾。（資料圖片）

為何回歸22年 市民感覺與中央說法轉變？

曾鈺成提出問題，指香港回歸22年，與最初比較，港人對「一國兩制」的信心、對特區政府的支持和信任，是多了還是少了呢？大多數香港市民對中央政府和內地社會的看法是愈來愈正面，還是愈來愈負面呢？另一方面，中央政府對港人是愈來愈信任，還是相反呢？為甚麼回歸初期經常聽到中央官員說「港事港辦」、「河水不犯井水」、爭取「人心回歸」，近幾年卻不停要強調中央對香港有「全面管治權」，警告「『一國兩制』原則底線不能觸碰」呢？

決策者透過風暴示問題 壞事可變好事

他引用毛澤東《矛盾論》說：「社會的發展，主要地不是由於外因而是由於內因。」、「唯物辯證法認為外因是變化的條件，內因是變化的根據，外因通過內因而起作用。」又引用孟子《公孫丑上》說：「射者正己而後發。發而不中，不怨勝己者，反求諸己而已矣。」

最後，曾鈺成表示如果決策者不是只會「怨勝己者」，把政治風暴的成因歸究於外國勢力的陰謀，而是「反求諸己」，通過風暴揭示的問題，準確找出「一國兩制、港人治港」實踐中出現的矛盾，切實解決，壞事便可變成好事。