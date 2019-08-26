【荃葵青遊行】大陂坊機舖遭黑衣人撬閘　店東感無奈：凡事總有因

荃葵青集會遊行於昨日（25日）舉行，演變成嚴重衝突，入夜後，有極激進示威者曾到荃灣二陂坊及大陂坊，並以硬物攻擊部份店鋪，當中包括麻雀館、食肆等。而在8月5日晚，該區發生懷疑「福建幫」白衣人斬人事件，而有不少福建人聚居的二陂坊一帶，有店舖就成為被針對的目標。 有位於大陂坊的遊戲機中心東主吳先生今日（26日）向《香港01》表示，昨日曾有示威者嘗試撬開其大閘，有部份設施遭破壞，今日仍然如常營業。在當地經營了近30年的吳先生指，自己既非「黃絲」也非「藍絲」，自己也不是福建人，對於店舖無辜被砸，他認為凡事總有起因，現時的領袖包括政府等，必須先安撫示威者的情緒，否則當前困局將難以解決。

昨晚有示威者破壞二陂坊及大陂坊店舖後，曾與警員發生衝突，警員曾拔槍及開槍驅趕，其間有男子跪地求勿開槍，惟被警方踢開。（李澤彤攝）

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經歷周日晚的衝擊事件後，《香港01》記者今日再到二陂坊及大陂坊視察，有部份被黑衣人襲擊的店舖已落閘，而遭砸碎玻璃更被人入內大肆破壞的「一品雞煲」，已有工作人員在搭棚維修中，至於其大陂坊店舖則照常營業。

至於昨晚曾被激進示威者攻擊的「中元節文化協會」，現場仍有見玻璃碎，該會義工向記者憶述，昨晚遇襲時仍有約十名會員在會址內，事後雖然未有主動報警，但警方昨晚已到場取走證物，包括閉路電視等。

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店東強調非「福建幫」 對遭撬閘感不解

位於大陂坊的遊戲機中心，昨晚亦一度遭黑衣人撬閘，但未有成功，但門外的招牌及部份設備遭到破壞。其負責人吳先生接受《香港01》訪問時表示，昨日提早關門後，由朋友口中得知店鋪被毀，被毀的包括防火掣等，今日客人較往日減少了三分一，估計損失約三萬元，對此大感無奈。吳先生說，他已在此經營30多年，自己曾在外國生活、母親是巴西人，並非福建人，又指自己不是「黃絲」或「藍絲」，卻遭針對破壞感到不解。

該區有不少福建人聚居，被視為荃灣區內的「小福建」，但也有其他籍貫的人士居住，吳先生說自己「打開門做生意」，任何人都會招呼，對於8月5日曾有白衣人追斬及攻擊黑衣人，他說不知道有沒有曾光顧的客人涉事，但無論如何：「斬人緊係唔啱，幾唔岩都唔應該用刀用槍，人黎架嘛。」

對於政治的亂局波及社區的安寧，吳先生認為「凡事總有起因」，現時的領袖包括政府等，必須先安撫示威者的情緒，否則情況將難以解決。