【逃犯條例】中大醫學院院長陳家亮：尋真相與事實　還社會公道

由6月初開始，反對《逃犯條例》修訂的爭議與警民暴力衝突無休止，局勢令各方擔憂。中文大學醫學院院長陳家亮今日（26日）在社交網站專頁帖文，表示對於每天見到不斷有人受傷、流血及互相辱罵，感到非常不忍和難過：「我厭惡一切身體或語言暴力，我向暴力說不，我更拒絕以暴易暴。」 他又稱，當社會撕裂至如此局面，無論是站在那一方的人，都是這個時局的犧牲者：「要還社會一個公道，便需要尋找真相及展示事實的全部。」

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不甘心警隊被指為黑警、年輕人被視搗亂社會

陳家亮撰文說，對於海外人士認為香港變成動盪不安的城巿而感同情及可惜，他自己亦心有不甘，會對他們說香港不會從此「一鋪清袋」。陳家亮續指，自6月開始，短短兩個月上演了一幕又一幕的「變臉」，瀰漫著不安、對立以至越演越烈的衝突。曾經香港警隊的形象是十分正面，今天不少市民視執法者為「黑警」、濫用武力；年輕人由社會的明日希望，到今天不少人視他們為搗亂社會的力量。對此種種，他都不甘心。

先克己才能服眾

陳家亮直言，作為醫生深信「病向淺中醫」的道理，強調求醫並不是弱者，有勇氣去面對、敢於承擔的人才是真正的強者。他說，常言道「上醫醫國」，但行醫者亦需要明白「修身、齊家、治國、平天下」的道理，先克己才能服眾。不過他在文中，未有明言對政府應否成立獨立調查委員會的看法。

陳家亮撰文表示，對於每天見到不斷有人受傷、流血及互相辱罵，他感到非常不忍和難過。，（資料圖片／劉淩鋒攝）

「每天收到來自不同源頭的訊息及影像，是非黑白容易被扭曲，我不斷提醒自己不要妄下判斷。要還社會一個公道，便需要尋找真相及展示事實的全部。」他在文末說，走出這個黑暗的日子，我們需要有勇氣去承擔責任的強者、有正直的心去尋求真相的智者、以及有遼闊的胸襟去寛恕的仁者。