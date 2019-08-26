【政壇諸事町】中企協搞遊海洋公園「守護香港」　財爺讚有正能量

反修訂逃犯條例陣營從6月起爆發連場示威與衝突，中央多次表示要「止暴制亂」，又要求中資機構以至社會各界發放正能量。香港中國企業協會周六（24日）舉辦以「止暴制亂、恢復秩序，守護香港、家庭同樂」為主題的「家庭同樂日」系列活動啟動禮，財政司司長陳茂波亦有出席。

出席啟動禮的人士還包括中聯辦副主任仇鴻、中企協會會長高迎欣、民政事務局副局長陳積志、立法會議員姚思榮等，而香港島各界聯合會、九龍社團聯會、新界社團聯會理事長、區議員、部份中企業港區人大代表及政協委員等亦有出席。

陳茂波：示威活動嚴重影響本地經濟和民生

陳茂波在活動致辭時表示，過去兩個月香港的亂象，嚴重影響了本地經濟和民生，損害了香港的國際形象，衝擊了「一國兩制」，傷害了香港與內地民眾的感情，又指暴力行為違背香港一直以來「和平、理性、開放、多元、包容」的核心價值，破壞了香港一直引以為傲的安全城市的信譽，令人痛心。

陳茂波上周六出席中企協會的家庭同樂日啟動儀式，讚揚活動注入正能量，不過就沒有在網誌提及是次活動，而中聯辦則有出稿。（中聯辦圖片）

陳茂波感謝香港警隊堅守崗位、盡忠職守、無畏無懼，而特區政府會堅定支持警隊嚴正執法、履行職務。

近期數據顯示本港經濟面臨困境，陳茂波早前宣布一系列舒緩措施，以減少中小企業的經營困難和周轉壓力。

未來兩個半月 有13場家庭同樂日活動

未來兩個半月，中企協會與部份駐港中資企業和地方企業分會，展開13場「家庭同樂日」活動。陳茂波形容這些活動為香港注入正能量，舒緩繃緊的氣氛。

至於活動的「重頭戲」，就是遊海洋公園，預計有8.5萬中資企業員工和市民參與。