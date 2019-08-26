【逃犯條例】播放元朗白衫人襲擊事件片段　區議員遭恐嚇、淋紅油

政府修訂《逃犯條例》引起社會極大爭議，7月21日發生元朗白衣人無差別襲擊市民及黑衣示威者事件，警方事後只檢控少部分人士惹市民不滿。事隔一個月，有民主派元朗區議員在8月21日於元朗站出口外舉行放映會，播放與當日事件有關的片段。 元朗區議員、民主黨黃偉賢今(26日)聯同元朗區議員杜嘉倫召開記者會。黃偉賢表示，其辦事處今早發現遭人淋紅油和茄汁。他稱自反修例運動以來，已接獲多次恐嚇，擔心會有進一步升級行動，並批評警方不重視有關情況、質疑警方「Hea做」；杜嘉倫則指，在8月中接獲兩次恐嚇信息，內容除有大量粗口，更提到其住址和家人，已報警處理，認為警方應加強跟進事件。 警方早上接報後到場調查，發現上址的大門及牆身（約三米x三米範圍）被人淋潑紅油，經初步調查，案件列刑事毀壞，交由元朗警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

黃偉賢的辦事處今早發現遭人淋紅油和茄汁。（羅家晴攝）

黃偉賢表示，早在7月21日的無差別襲擊事件當天，已有三名男子意圖打他。其後在8月12日離開其辦事處時發現有人跟蹤並拍攝他。他隨即寫信予元朗指揮官要求跟進，惟警方未有進一步行動。直至同月16日辦事處接獲恐嚇信件，內容寫上「藉詞作亂、破壞治安、倒(搗)亂社會、小心門戶」的句子，紙張更印有疑似紅藥水，他馬上報警求助，警方為他落口供。

黃偉賢稱，他當時向警方表示擔心會有進一步升級行動，特別是周六、日有機會出事，希望對方能加緊跟進。直至今早他發現辦事處門外遭淋紅油和茄汁。黃偉賢提及，自反修例運動起，已接獲一連串的威嚇。惟他認為警方不重視要求撒回修例的民主派議員情況、質疑「hea做」，認為他們未能向公眾反映出其專業。

另一名元朗區議員杜嘉倫則於8月13日在facebook接獲恐嚇信息。他稱內容有大量的粗言穢語，更寫有「兄弟做嘢」，「死全家」，「今晚做嘢」等字句，令他感擔憂；而翌日他更接獲另一段恐嚇信息，內容寫有他的地址，更稱要幫其太太「做個美容」、與其兒子「做吓心理輔導」，他隨後已報警處理。

杜嘉倫認為，即使加裝閉路電視，都只能記錄未能制止事件發生，重點是警方應加強跟進情況。他認為對方目的是向他們作威嚇，想他們「做少啲嘢」或搬走，強調議員有其應有責任，日後只有加倍留意和小心。

立法會議員、元朗區議員鄺俊宇擔心，關注今場運動的區議員會進一步受威嚇，亦擔心有人針對手無寸鐵的學生。黃偉賢稱，元朗區議會將於9月3日舉行常規會議，已提岀要求討論721元朗事件和723天水圍警署的議程，將在當天討論。

黃偉賢（中）稱自反修例運動以來，已接獲多次恐嚇，擔心會有進一步升級行動。（羅家晴攝）

杜嘉倫（左）於8月13日在facebook接獲恐嚇信息。（羅家晴攝）

杜嘉倫接獲的恐嚇訊息內容