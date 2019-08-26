【逃犯條例】網上流傳「記者懶人包」　記協澄清被盜用標誌作宣傳

反修例運動持續兩個多月仍未止息，幾乎每個周末都出現警民衝突的畫面，而傳媒在衝突現場拍攝及報導時，亦不時就警方決定而有所爭拗。近日網上流傳一幅以「官方教學：香港記者懶人包」為題的圖片，當中指引暗示記者偏袒示威者及針對警隊，圖片更附有香港記者協會（記協）的名字與標誌。 記協澄清該圖片與記協並無關係，並對這種「蓄意侵權、誤導公眾的行為」保留一切法律追究權利。

記協斥有人盜用記協名字及標誌作不符合記協專業守則的指引，對此保留一切法律追究權利。（記協製圖）

記協今日（26日）發表聲明，稱「有人在社交媒體及通訊軟件等平台」盜用記協的名字與標誌製作該圖片，並在該圖片上「提供跟本會專業守則不符的指引」，誤導大眾以為指引出自記協。記協澄清該圖片與記協並無關係，並對這種「蓄意侵權、誤導公眾的行為」保留一切法律追究權利。

這幅盜用記協的名字與標誌、聲稱「官方教學：香港記者懶人包」有八項指引，包括「要求記者只拍攝警方而不拍攝示威者」、「要求記者站於警方防線與示威者之間以阻止警方推進」、「要求記者拍攝警員樣貌以供起底」及「勇武時黑衣，和理非時記者，多帶衣服隨是變身」等，以上指引均暗示記者在衝突現場報道及拍攝時偏袒示威者及針對警隊。