社區「三不管」地帶成衛生黑點　區議員籲政務司統跨部門處理

「齊清潔愛家園」委員會委託獅子山智庫在六、七月期間視察及作街訪調查，在觀塘、黃大仙區發現最少14個衛生黑點，主要集中在俗稱「三不管」的跨部門管轄而非食環署恆常清潔地帶，例如行人隧道、天橋、斜坡等人流較少的隱蔽處。委員會認為可以由地區團體組織街坊義工協助清理區內衛生黑點，並向當局反映需定期清理範圍。

觀塘區議會主席陳振彬(左)，觀塘區議員葉興國(右)率領義工團在觀塘協和街清理垃圾。(鄭榕笛攝)

「齊清潔愛家園」委員會成員、觀塘區議會主席陳振彬，觀塘區議員葉興國和徐海山今日(26日)下午率領義工團在觀塘協和街清理垃圾。陳振彬解釋指該處山坡正屬「三不管」地帶，「馬路和行人路很乾淨，天天都會掃，但一過坑渠範圍便不打掃。」他指，坑渠屬路政署管轄；坑渠旁邊山坡則屬坡上大廈物業範圍，「大廈做了廣告牌，收得很貴，但下面的垃圾沒有人打掃。」其餘類似的衛生黑點有瑞寧街沿路斜坡和樓梯側位置，同樣有垃圾堆積問題，附近遊樂場亦有大量垃圾、積水和明顯蚊患。

「齊清潔愛家園」委員會建議，在「三不管」地帶張貼溫馨提示或警告字句，提醒市民不要違法棄置垃圾；另由政務司司長督導下釐清跨部門管轄範圍「三不管」地帶的清潔責任；並要求增派人手加密處理非食環署恆常清潔的衛生黑點。