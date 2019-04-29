拖篋客殺入觀塘　麗晶花園淪大賓館？租客大讚：樓下保安非常熱心

早前紅磡黃埔花園有十數內地客拖篋試圖入一單位被保安阻止，終驚動警方，繼而揭發全港不少私人屋苑及公屋均被當作民宿出租，單位業主有經營非法旅館之嫌。觀塘區居屋麗晶花園近日亦有發現拖篋客。 記者於共享住宿網站上發現，麗晶花園有兩間民宿可供租住，叫價每晚1380港幣。房東介紹該單位「旺中帶靜」、「有别於其它樓下三教九流，不敢開窗的情形。」又表示租戶除了可使用屋苑內的籃球場、網球場、泳池，還可去旁邊政府公共康樂設施，竟有租客大讚「樓下的保安也非常熱心」，可見屋苑內保安形同虛設。

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有地產經紀帶人上樓

服務該區的公民黨區議員畢東尼表示，早前曾接獲居民的投訴，懷疑有人將麗晶花園2座31樓某單位出租予內地旅客租住，而他自己日前亦親身目睹數名內地拉旅客於小巴站等候，更發現有地產代理負責接洽，帶他們前往麗晶花園其中一個單位。

懷疑房東將鎖匙放在地產公司，再由職員帶去，意圖避開法律。畢東尼曾去信民政事務處舉報有人非法經營旅館，但在現行法例下，民政相關職員必須見證著交接單位鎖匙才有足夠證據予以檢控，而處方不會採取「放蛇」行動，故實際上能成功檢控的機會極微。

賣點：「旺中帶靜」、「無三教九流的情形」

記者於香港共享住宿網站上搜索，發現當中有一間叫價每晚1380港幣、位於31樓的三房兩廳出租公寓正位處麗晶花園。除了該單位地圖上的位置指向麗晶花園外﹐房東亦有提供50多張房間及周邊地區相片，該出租單位裝潢十足民宿風格；屋內雪櫃、洗衣機、微波爐等電器一應俱全。

其中一張被房東標示為樓下商場的照片中，可以清晰見到商戶為「榮基牛雜粉麵」及「麗晶牙科」，兩間都位於麗晶商場內。房東亦有提供標有麗晶花園的彩虹地鐵站出口指示牌，指港鐵站步行10分鐘即可到達小區。

房東在文字說明中介紹道，該單位「雖鄰近油尖旺等商業中心區，但旺中帶靜，有别於其它市中心房源景觀極之焗搐（促），樓下三教九流，不敢開窗的情形。」又稱租戶除了可使用屋苑內的籃球場、網球場、泳池，還可去旁邊政府公共康樂設施，形容為「深入本地市井生活的好去處。」最後房東特別注明，該單位屬於居民區，呼籲租客夜晚時間請勿大聲喧嘩。

大部份租客都對服務相當滿意，有人帶同父母、孩子入住，大讚房東「貼心周到」、「有在家的感覺」，更有人表示「樓下的保安也非常熱心」。

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