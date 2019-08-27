【逃犯條例】林鄭：續建立對話平台　與不同顏色溝通　量質同重要

《逃犯修例》修訂及警方被指濫權引發的連串示威衝突浪潮尚未平息。特首林鄭月娥今早（27日）出席行政會議前表示，希望構建對話平台工作能夠繼續進行，政府一方面聽意見，一方面思考，因對話平台希望接觸更多不同背景、不同政治立場以至不同顏色市民，量與質同樣重要。

警方在周日首次出動水炮車。（資料圖片／余俊亮攝）

林鄭在記者會上先提及上周六與19人在禮賓府會面，歷時3小時，重申該會面非所謂的「對話平台」，而「對話平台」正在構建。她表示，任何由民間自發的對話平台，她和司局長都樂意參加，有些應主辦機構要求沒公開、沒邀請傳媒，「閉門坦誠交流」。

林鄭主動提出曾出席兩埸會面，其中昨天的一場會面，民政事務局局長劉江華和教育局局長楊潤雄都有出席，現場參加的都是較年輕的人，透露此會面與上周六的會面出席者，不約而同提出民間5大訴求。她澄清政府仍不認同設立獨立調查委員會，原因是監警會已在工作，並非部分警隊人士抗拒。

林鄭又解釋，「量是指我地要出去接觸好多市民，質是指希望和平理性，好有誠意溝通」。對於昨日與青年人的閉門對話，林鄭就指默契是互不引述，但感謝每位出席人士，因完全符合直接、誠懇、和平方式，讓雙方都聽到對方意見。她補充，往後對話平台有任何進展，都會第一時間交代。