【逃犯條例】林鄭閉門見青年　出席者引述特首指警隊抗拒獨立調查

特首林鄭月娥日前會見各界商討構建對話平台。據了解，她今日（26日）曾與約20名青年會面聆聽訴求，會上不少人提出民間五大訴求，包括撤回《逃犯條例》、設立獨立調查委員會。 有出席者透露，會面由多個不同組織各自邀請參加者，氣氛輕鬆、平和；又引述林鄭會上稱，警隊抗拒獨立調查，需顧及他們感受不能貿然影響警隊工作，又指理解事件對建制派的傷害。 《香港01》正就會面向特首辦查詢會面內容。

會面於柴灣青年廣場舉行，歷時約3小時，出席者除林鄭外，還包括教育局長楊潤雄、民政事務局長劉江華。林鄭因公事而中途離開，楊、劉二人則坐足全程。

該名出席者指，最初是希望了解如何與政府對話以及表達訴求，並感覺到林鄭知悉他們的訴求，但沒有提及如何解決當前的社會問題，坦言「唔知個會幾有用」。

據出席者指，會面先由林鄭發言，她表示會面無特定立場或主題，只希望了解年輕人意見。隨後各參與者輪流發言，內容涉及民間五大訴求、警察對示威者使用過度武力，以至建制派情況。

網傳林鄭月娥今日開閉門會議。

針對周日荃灣衝突示威者暴力升級，該名出席者引述林鄭月娥指，警隊因而需使用武力，不希望予人暴力有用的印象。另外，談及獨立調查委員會時，他引述林鄭稱警隊很抗拒設立，認為需顧及整個警隊，不能影響他們工作，重申現時最重要是制止暴力。

會面期間有出席者問及修例風波對建制派的傷害，據出席者引述，林鄭對此表示理解，認為事件需靠「大環境」為建制派「紓壓」。

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楊：運動無大台 政府難找談判對象

另外，出席者引劉江華指今日政府共舉行三場對話，希望同時減少暴力和建設對話平台。至於楊潤雄則指，現時運動無大台政府難以找談判對象，並會小心處理網上資料。

楊又談及教育局給予教師的開學指引，強調指引具彈性，目的是希望下周開學時學校平靜有序，另稱會研究如何改善專為大專生而設的學費資助和貸款計劃。