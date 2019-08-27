【逃犯條例】法政匯思：緊急法「接近無限權力」　開危險先例

特首林鄭月娥今早（27日）出席行政會議前，被問及會否引用《緊急情況規例條例》時，未有否認相關傳聞，指所有香港法律，如果能夠提供法治手段去止暴制亂，政府都有責任檢視。 法政匯思成員、大律師楊嘉瑋直言，《緊急情況規例條例》予特首會同行政會議「接近無限權力」，加上沒有設限期等，擔心會開危險先例。

法政匯思成員、大律師楊嘉瑋直言，《緊急情況規例條例》予特首會同行政會議「接近無限權力」，加上沒有設限期等，擔心會開危險先例。（資料圖片）

楊嘉瑋表示，《緊急情況規例條例》於1922年，港英殖民政府為應對海員大罷工而制定，接近沒有限制政府立法的權力，政府可訂立新的刑事罪行，如相關法例與現行法例抵觸，現行法例將會被裁定無效，除非該法例違反《基本法》而被法庭推翻。他稱，條文非常廣泛，沒有列出「日落條款」，或導致濫用，難以保障人權。

他指出，《緊急情況規例條例》包括限制通訊、刊物、檢查處所，如限制頭盔進口等，雖然條例列出14條條文，但他直言不限於該些條文，形容政府引用法例是「接近無限權力」。

楊嘉瑋引述城市大學公共政策學系教授及副系主任葉健民，指當年六七暴動期間，政府透過《緊急情況規例條例》列明，警方可以不用證明任何人有實際參與暴力行為如藏有爆炸品或武器，而只需在同行人士身上搜出這些物品，或只需要證明經常出入藏有這些物品的場所，便可提出檢控。

他批評林鄭稱以「法治手段去止暴制亂」，單單使用法例並非等同合符法治，尤其涉及繞過立法機構制定法律，應小心處理。而一旦引用法例，商界、國際社會等對香港將會有很大反響，亦是衝擊法治。