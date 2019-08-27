【逃犯條例】香港民研指林鄭民望跌至24.6分　鍾劍華：今日後更低

反修例運動持續兩個多月，警民衝突愈演愈烈，未見緩和迹象。香港民意研究所在本月15日至20日訪問1,023人，結果顯示特首林鄭月娥的民望評分為24.6分，較月初大跌3.3分。支持林鄭出任特首的比率下跌至3%至17%，反對林鄭出任特首比率高達76%，較上次調查上升4%，支持率淨值下跌8個百分點至負59個百分點。 理工大學應用社會科學系教授鍾劍華形容數字「低處未算低」，他指出經過今天林鄭月娥在行會前的言論，估計兩周後發表的民望將會更低。

對港府表現滿意率、信任度均創有紀錄以來新低

香港民意研究所今天公布最新民意調查，其中林鄭月娥的評分再創新低，其民望評分為24.6分，較本月1日至6日的調查，大跌3.3分。支持林鄭出任特首的比率下跌至3%至17%，反對林鄭出任特首比率高達76個百分點，較上次調查上升4%，支持率淨值下跌8%至負59%。

特區政府民望方面，特區政府表現滿意率較上月調查下降4%至14%，不滿率更高達77%，較上月調查顯著上升7%，滿意率淨值為負63個百分點，下跌11個百分點，有關數字是民研計劃自1997年有紀錄以來的新低。

特區政府信任程度方面，最新的信任比率為27％，不信任比率為64％，信任淨值為負37個百分點，是1992年有記錄以來新低，平均量值為2.2分，即整體上介乎「一半半」及「幾不信任」之間。

市民對現時經濟、民生和政治狀況的滿意淨值分別為負 29、負54、負83個百分點，其中民生狀況和政治狀況的滿意淨值均再創調查自1992年的新低。當中民生狀況滿意率淨值，較上月調查大跌10個百分點。

香港民研最新結果，林鄭民望再度下跌至低點。（張浩維攝）

鍾劍華直指，這些數字「聽完都覺得幾可怕，乜都係創新低」，又說原本以為林鄭民望在上次民調已見底，但原來低處未算低，更大膽估計經過今天的林鄭記者會，其民望於下次調查下再創新低。

鍾劍華認為，作為政府有責任採取應舒緩社會敵意，把不同政治傾向的人之怒氣減低，惟林鄭未有承著「818」和理非的勢頭把社會氣氛緩和，過去周末更再次出現暴力對抗，示威者與警察肉搏。

他又直言看到今天林鄭的記者會令他非常「勞氣」，指林鄭在記者會上花很大篇幅提及警察子女開學後或會欺凌的情況，他直言綜合各方觀察，沒有留意到網上有欺凌警察子女的說法，認為林鄭今天的客觀效果挑動社會矛盾，「鼓勵警察打得勇啲，否則子女就被欺凌」。他又說：「真係唔覺得佢任何資格以特首身份發言，出現咗十幾個星期暴力對抗，無緩和到，仲要火上加油，真係做到挑撥亂間效果，政府唔應該做啲咁嘅嘢，林鄭無晒當權者的風範。」