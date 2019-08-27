【政圈風聲】消息：政府不會答允五大訴求　「消耗戰」抗衡示威者

反修例運動已持續兩個多月，警民衝突無日無之，經過「8.18」和理非遊行和上周的「無煙」周末後，警民衝突在剛過去周六、日再次爆發，其中在前日（25日）的荃葵青遊行，警方更首次出動水炮車和開實彈槍示警。政治僵局看不見盡頭，外界關注港府會否回應民間「五大訴求」，以緩和亂局。 據掌握港府想法的建制派消息指，政府高層研判，現階段一旦答允成立獨立調查委員會，會重挫警隊士氣，更難收拾目前「野貓式」暴力示威行動，故不可能答允，但若只回應一、兩項訴求，如正式宣布撤回修例，示威者又不會就此罷休收手，故衡量後認為一動不如一靜，短期內都不會回應五大訴求，反而會與示威者打「消耗戰」，每次衝突拘捕激進示威者，「拉得幾多得幾多」，「拉到無人為止」。

在荃葵青衝突中，水炮車首次出動，並向路障射水。（資料圖片／余俊亮攝）



反修例運動令香港陷入前所未見的管治危機，示威者與警方的衝突不斷升級，以前日的荃葵青遊行為例，示威者投擲汽油彈、砸破商店玻璃闖入、主動襲擊警員，而警方則首次出動水炮車和開實彈槍示警。迎面而來的，有民陣「831」五周年遊行，九月後全港大專院學隨時爆發大罷課，亂局不知伊于胡底。

面對當前困局，特區政府至今仍未回應示威者要求的五大訴求，即撤回《逃犯條例》修訂草案、成立獨立調查委員會、撤回暴動定性、釋放所有示威者和特首林鄭落台（其後添加立即實現雙普選一項）。特首林鄭月娥日前提出構建對話平台，以互相諒解、尊重態度，為香港尋找出路，但示威者全不受落。

一名建制消息人士表示，據其了解，政府短期內都不可能回應民間五大訴求，「任何一項都不會」，因為港府高層研判，政府即使答允一至兩項訴求，示威者一方肯定不會接受，但要一次過回應五項訴求，幾乎是不可能的任務，「尤其是成立獨立調查委員會，一宣布就會重挫警隊士氣，到時還有誰幫政府收拾遍地開花的激進示威亂局？」故港府敲定策略，一動不如一靜，與示威者打消耗戰。

所謂「消耗戰」策略，即警方以硬手腕應對激進示威局面，每次衝突都拘捕激進示威者，「拉得幾多得幾多」。該消息人士又說，港府認為，當示威者中的最「勇武」核心分子都被拘捕，或者不敢再出來「勇武」，野貓式激進示威行動才可潰散。待整件事完全平息後，港府才會考慮是否需要設立獨立調查委員會。

根據警方數字，由6月9日至8月15日，因反修例運動被捕人數已達748人，倘計入最新的「8.24」觀塘遊行、「8.25」荃葵青遊行的被捕人數，人數肯定已過800人。《香港01》正向警方查詢最新被捕數字，暫未獲回覆。

楊屋道前日一帶多處著火。（資料圖片／李澤彤攝）