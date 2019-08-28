【逃犯條例】葉劉反指「我炒袁彌昌」　容海恩：不過問丈夫工作

《香港01》昨日報道，香港大學政治與公共行政學系榮譽講師、新民黨立法會議員容海恩的丈夫袁彌昌昨天（27日）承認，月初已辭去由新民黨主席葉劉淑儀創立的匯賢智庫的政策顧問一職，強調是與葉太「和平分手」。不過葉太今日接受訪問談及事件時非常「勞氣」，指袁彌昌無貢獻和「幫唔到手」，更稱是她解僱袁彌昌。記者下午致電葉太了解事件，她直言：「唔想再講」，指事實是她向袁彌昌提出解約。 事件會否令夾在中間的容海恩「左右做人難」？她接受《香港01》查詢時表示，一向不會過問丈夫的工作，也沒聽過葉太就袁彌昌的工作向她抱怨。外界關注容海恩和袁彌昌會否因在修例風波上持不同立場而吵架，容海恩指，立場不同不會影響家庭關係，「喺屋企唔會講政治」。 袁彌昌下午則在facebook回應事件，大讚葉太是好上司，「其實阿太平時對我哋好好嘅，係個好上司嚟，不過佢又真係好有性格，可能呢排心情唔好啫，唔好怪佢。」

袁彌昌和容海恩在今年一月誕下第一胎。（資料圖片／林若勤攝）

葉劉稱袁「成日唔返工」

袁彌昌昨晚接受查詢時承認，8月初向葉太請辭，於9月底正式辭職。他當時指出因修例風波，令智庫研究工作停頓，加上自己在修例風波的立場，與葉劉不同，「唔想令佢（葉劉）尷尬」，故決定辭職。他又坦言在研究上和政治上已「無乜嘢幫到葉太」，故決定與葉劉「和平分手」。

不過葉太今天接受傳媒訪問談及此事卻非常「勞氣」，直指袁彌昌無貢獻和「幫唔到手」，又指袁「成日唔返工」，更稱是她解僱袁彌昌，她又籲袁彌昌不要離開後就「唱衰」人。記者下午再致電葉太了解事件，她直言：「唔想再講啦！」強調是她向袁彌昌提出解約，又強調智庫沒有人因政見而離開，「組織人來人往好平常，人手一路請緊」，不過承認研究工作因修例風波「好難開始」。

袁彌昌與葉太不咬弦，容海恩會否因此「左右做人難」？容海恩表示有看有關報道，認為報道只是「講返點解大家（袁、葉太）無合作」，直言一向不會過問丈夫的工作，也沒聽過葉太就袁彌昌的工作向她抱怨，故不知事件的來龍去脈。

袁彌昌在修例風波上立場鮮明，與容海恩的立場大相逕庭，外界關注會否因立場不同而吵架。容海恩指出，立場不同不會影響家庭關係，「喺屋企唔會講政治」。

容稱有睇丈夫政論專欄：好多人讚佢文筆幾好

袁在《明報》撰寫政治專欄，以國際關係和宏觀角度分析和評論修例風波和反修例運動，大獲好評。被問到有否受到丈夫的政論所啟發，容海恩表示，自己亦有閱讀丈夫的文章，又說：「好多人讚佢文筆幾好！」她表示自己素來多方面聆聽意見，與丈夫互相接納和包容。

袁彌昌在2017年辭去民主思路總幹事，加入曾俊華的特首競選團隊，在曾俊華落敗後，他獲葉劉淑儀青睞，獲邀加入新民黨擔任政策總裁，為身兼行會成員的葉劉獻計。隨著他於去年8月與容海恩結婚，稱為避嫌辭去政策總裁一職，留任匯賢智庫政策顧問。一年過後，袁彌昌決定離開匯賢智庫。

袁彌昌和容海恩在今年一月誕下第一胎，容早前透露再有喜，現已懷胎四個月；在二人結婚當日，葉太在社交網站分享婚宴上的照片，大爆袁彌昌為了追求容海恩才加入新民黨，一對新人更請「大媒人」葉太飲「新抱茶」。