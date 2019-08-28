【逃犯條例】盛智文：暫毋須推《緊急法》　惟示威暴力升級或要用

反修例風波愈演愈烈，特首林鄭月娥昨日﹙27日﹚被問及會否引用《緊急情況規例條例》時未有否認。蘭桂坊集團主席、團結香港基金理事盛智文今日﹙28日﹚表示，現階段未需要推行《緊急法》，因激進示威者已有所減少。但他認為現時提出相關討論並非「靠嚇」，因為倘示威暴力升級，確有可能需要引用以穩定社會。

盛智文出席大灣區論壇。（黃偉倫攝）

冀以和平方式解決今次風波

盛智文表示，《緊急情況規例條例》早於「六七暴動」時已曾經引用，認為現時談及此法例沒有問題，因社會不希望暴力事件繼續發生，需要盡快平息風波，再檢討背後問題，惟如果暴力繼續升級，確有可能需引用條例。不過，他認為現時只有少數激進示威者，而且數目愈來愈少，希望今次風波可透過和平方式解決。

五大訴求非全部可行

對於引用《緊急情況規例條例》的影響，盛智文認為，商貿所受的打擊或會較現時更大，因為商家會認為香港陷入重大問題，影響對香港的信心。不過他認為，條例的影響只是短暫，只要香港維持一國兩制，就有能力復原。

至於示威者的五大訴求，盛智文認為並非全部可行，例如特首早已稱《逃犯條例》修訂壽終正寢、監警會又正展開調查。他又表示，雖然示威者要求雙普選，但數年前政府已提出政改方案，當時卻被立法會否決。