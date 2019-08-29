【831遊行】警方反對831遊行及集會申請　民陣：無列明確理由

修訂《逃犯條例》引起社會極大爭議，反修例運動持續不斷。本周六（31日）民陣將舉行「人大8.31落閘五周年」，惟民陣今（29日）表示，收到警方反對通知書，全面反對當日的遊行及集會。

民陣今（29日）表示，收到警方反對通知書，反對周六的831遊行及集會。（梁鵬威攝）

繼8月18日「流水式」集會後，民陣本周六（31日）再度發起遊行，計劃當日下午2時30分集結，3時起步，由中環遮打花園遊行至中聯辦。民陣日前已向警方申請不反對通知書，惟今日收到警方反對通知書。

岑子杰表示，民陣今早十時收到警方就831遊行和集會發出反對通知書，他稱反對通知書未有講述明確的反對理由，僅列出一系列遊行日期，曾發生衝擊事件，並且提到8月18日民陣集會結束後，出現未經批准的集結，故擔心周六會發生暴力事件。岑子杰強調，已聯絡律師安排上訴，稍後會與議員商討，如何讓市民在合法和安全情況下行使遊行權利。

岑子杰批評警方打壓遊行變本加厲，又批評特首林鄭月娥無意令香港回復平靜，反而激起市民的憤怒。他指，林鄭表明不會答允五大訴求，是她推香港人去粉身碎骨的深淵，踐踏香港的權利，「民情如水只能疏通不能堵塞」。對於有報道指林鄭曾在閉門會議中表示，警隊抗拒成立獨立調查委員會，岑子杰稱林鄭經常做「兩面人」，若會議內容確實，「代表林鄭只顧三萬人而不顧兩百萬多遊行的市民」。

民陣期望在「人大831落閘」五周年的標誌性日子，發起集結及重申五大訴求，要求撤回人大831方案，釋放所有支持香港民主運動的在囚人士。

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