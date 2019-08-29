【岑子杰遇襲】重組伏擊前後時序經過　遭異見者罵暴徒火藥味濃

民陣召集人岑子杰今日（29日）中午於佐敦的茶餐廳被兩名手持棒球棍及長刀的蒙面男子襲擊，同行朋友手中三棍受傷，事件引起外界震驚。而岑子杰被針對屬有跡可尋，自擔任民陣召集人一職後，已不時遭政見不同的市民指罵。 事實上，岑子杰遇襲前的兩小時，他也處於政治鋒火之中。有不滿民陣多次舉辦「反修例」遊行的市民，今早發起「聲討民陣」集會，岑子杰親往集合點與示威者公開對質，遭30名持鄉音的親政府人士不斷指罵，批評他是「暴徒」、「收美國錢」，場面混亂。

有市民帶同印有「民陣走狗」等標語到場示威。（梁鵬威攝）

重組岑子杰今早遇襲前後經過，可見岑因民陣召集人的身份，早成不同政見者的「眼中釘」。岑子杰是在今午12:50分，於佐敦德興街的餐廳內遇襲，而事發前兩小時，岑正好在附近的裕華國貨門外與示威者公開「對陣」。

事緣今早有人發起「聲討民陣」行動，岑主動走到集合點裕華國貨門外「迎戰」。今早11時半左右，約30名帶有鄉音的親政府人士集聚在佐敦裕華百貨公司外，不斷以粗口指罵岑子杰，指責他是「暴徒」。有自稱社工的中年男士批評民陣發起遊行是搞亂香港，「要搞到封路，又衝擊，你乜都唔識，淨係識收錢」，又指「人哋何君堯唔同，在公園搞（集會），秩序容易管理。」

岑子杰交代民陣遊行被禁止後，有親政府立場人士即質問岑子杰，惟對方一直描述個人經歷，岑沒有機會回應。岑子杰隨後嘗試與另一批親政府示威者溝通，結果引起立場不同的市民互相對罵。岑子杰其後移至香港彩虹會址附近的行人路，有一名示威者尾隨着，並與岑子杰對質，該人士不斷重複「民陣收錢」的論點。

岑子杰交代民陣遊行被禁止後，有立場親政府的人士質問岑子杰，惟對方一直描述個人經歷，岑子杰沒有機會回應。（梁鵬威攝）

擾攘近一小時後，到了12時15分左右，抗議民陣的示威者宣布「成功到民陣地方叫岑子杰唔好再搞暴動，我地撤退」。有附近大廈的市民一度與抗議民陣的示威者對罵，其後抗議民陣的示威者中有人不斷叫「走啦、走啦」、「我地要和平理性撤退，千祈唔好學暴徒，搗毀我地香港，自己嘅地方。」

聲討活動告一段落，在12時50分，隨即傳出岑子杰在佐敦德興街的餐廳內被兩名手持棒球棍及長刀的蒙面男子襲擊的消息，其友人為岑子杰抵擋三棍，及後需送院治理。