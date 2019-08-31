【逃犯條例】李柱銘批《緊急法》違基本法　田北俊促政府澄清拒用

有報道指政府考慮引用《緊急情況規例條例》（下稱《緊急法》）處理現時的香港情況，自由黨榮譽主席田北俊今日（31日）表示，若政府不澄清是不引用《緊急法》，將為國際和商界帶來很大影響，促政府盡快澄清不會引用，民主黨創黨主席李柱銘亦相信《緊急法》違反《基本法》。

李柱銘批《緊急法》違憲。（資料圖片／盧翊銘攝）

田北俊表示，動用一條50多年前殖民地時期才用過一次的法例並不恰當，讓政府可做任何事，包括凍結資產，令資金不可出入香港，他相信政府若不盡快澄清不引用《緊急法》，將為國際和商界帶來很大影響。他又估計，政府可能認為電台、報紙和社交媒體控制不了，所以想透過《緊急法》針對傳媒，但他認為香港言論自由下，引用《緊急法》會令人感覺港府控制不了現時局面，促請政府澄清不會引用。

李柱銘：可架空立法會 不用人大釋法

李柱銘就批評《緊急法》讓特首和行政會議能夠立法，架空立法會，人大都不用釋法。他又指，《基本法》將立法權交給特區，而特區只有立法會可立法，若特首和行政會議可立法，根據《基本法》一定錯、違憲。

他又解釋，《緊急法》設立於1922年，若香港出亂子，英國派軍隊坐船到香港需時，所以行動要快之下，便將所有權交給港督，「三軍總司令都是他，他根本代表英女皇管治整個香港」，與今日的香港情況不同。